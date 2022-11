Régionale 2: Maffle (re)devient candidat aux play-off

Encore auteur d’une prestation époustouflante ponctuée de 30 points samedi dernier en Gaume, Zoran Laloy voit l’avenir avec beaucoup d’enthousiasme. "Revenir d’un si long déplacement avec les trois points, ça fait plaisir, d’autant qu’on a livré un tout bon match collectif, se félicite le" petit "frère de Bjorn, lui aussi très présent à Arlon avec une petite quinzaine de points. Il reste cependant des points à travailler. On doit par exemple gagner en constance car on connaît des passages à vide de quelques minutes en matches. Si nous parvenons à les gommer, on pourra commencer à viser d’autres objectifs. Pour l’instant, continuons à engranger des victoires et il sera toujours temps de revoir nos ambitions à la hausse après la trêve de fin d’année." Avec Patrick Verdun à la barre, les éléphants nous ont habitués à des courbes systématiquement croissantes en termes de progression, ce qui nous pousse à croire que le top 4 est accessible. Pour autant que la guigne et les blessures épargnent nos protégés dans cette R2A. "Braine et Mons Hainaut sont toujours invaincus et devraient en être. Derrière, nous sommes plus ou moins six équipes pour deux places. Si nous voulons réaliser cette performance, il faudra nécessairement faire la différence contre nos adversaires directs, et jusqu’ici, nous avons perdu à domicile contre Genappe avant de nous planter complètement à Profondeville. Inutile donc de s’emballer précipitamment", tempère Zoran. Même face à Aubel, Maffle ne l’avait emporté que de cinq points, donc on ne mettra pas, il est vrai, la charrue avant les bœufs. À la demande des visiteurs, les Mafflois joueront exceptionnellement demain après-midi. "Le but est naturellement de vaincre Ensival (NDLR: 2 victoires en huit sorties) pour aller ensuite défier les Castors en confiance et sans pression. Pour venir à bout d’équipes comme Mons ou Braine, il faut signer le match parfait. On sait donc ce qu’il nous reste à faire."