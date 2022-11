P1: Avec Gilly, Péruwelz va faire face à la concurrence directe

Jonathan Krys, lui, attend une réaction de son groupe. "À Flénu, nous avons perdu notre solidarité qui faisait notre force. Plutôt que d’assumer, certains ont rejeté la faute sur d’autres. Je veux donc retrouver cette cohésion et alignerai les garçons qui savent se battre pour l’équipier."

Soignies reste une belle série de rencontres sans défaite. Est-ce donc le bon moment pour recevoir Belœil ? "On doit montrer qu’on peut ennuyer une formation dont les joueurs peuvent tous jouer plus haut. Ils prouvent sur le terrain ce qu’on pensait d’eux sur le papier en début de saison. On n’aura rien à perdre contre eux dimanche", relativise Sébastien Wouters.

Chemcedine El Araïchi devra à nouveau composer avec des absents ce week-end. "Cela fait partie d’un championnat. On a déjà gagné des matches sans Renquin, que ce soit en championnat ou en coupe de Belgique chez une D3. Mais il est vrai que la manière pâtit des changements, ce qui peut expliquer notre plus mauvais match de la saison contre Mons B. Mais c’est un signal d’alarme à prendre en considération car nous sommes attendus chaque semaine. L’important est d’avoir gagné sans bien jouer."

Molenbaix part favori lors de la venue de Montignies. D’autant plus que Fabrice Focant doit face à une foule de désistement. "Tout comme le début de saison, ce déplacement sera très difficile. Nous essaierons de ramener quelque chose mais mon effectif est bien réduit. Quatre suspendus et trois blessés ne me laissent pas beaucoup de choix dans la sélection."

"On veut juste empocher trois points à domicile pour confirmer notre belle série en championnat et en coupe", résume Charly Vanherpe.

Nicolas Flammini a été appelé au chevet de Courcelles pour le maintenir en P1. Depuis lors, le promu va un peu mieux. "Et nous aurions pu prendre quelques points en plus, notamment face à Ransart et PAC Buzet. Je suis impatient d’aller à Antoing car c’est une équipe talentueuse que j’aime voir jouer."

"Au Rœulx, on a bien vu que le classement ne voulait rien dire. À chaque match, il faut allier les ingrédients pour gagner. Ce qui ne fut pas le cas la semaine dernière. J’espère vite effacer cette contre-performance", souhaite Gwen Rustin.

Luingne ne perd et n’encaisse plus. Pour Johan Lardin, c’est un beau challenge à relever que de stopper cette spirale mouscronnoise. "Nous avions perdu le moral depuis notre défaite à Péruwelz. Mais cela va mieux depuis la semaine dernière. J’espère que cela se confirmera dimanche face à Luingne même si nous éprouvons toujours des difficultés à trouver le chemin des filets."