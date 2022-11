Le Tournaisien Florent Boulogne se livre avant le déplacement à Louvain: "Le genre de matchs qu'on doit gagner"

« Des jeunes à l’écoute »

Pour faire la différence, le CNT devra à tout prix régler un souci récurrent depuis l’entame de la saison: sa finition. "C’est bizarre car à l’entraînement, même si on ne sait pas s’exercer à fond, tout rentre. Mais en match, on souffre de ce manque de finition. Il ne faut pas tomber dans une spirale négative. Sinon cela risque d’être de pire en pire. Le déplacement à Louvain doit justement nous permettre de prendre de la confiance. Dans un petit bassin, qui privilégie le jeu rapide, on devrait avoir beaucoup d’occasions. À nous de les finir au mieux tout en restant solide derrière".

Avec trois victoires et trois défaites, les Tournaisiens sont dans les clous pour rejoindre les play-off. "On est heureux d’en être là. D’autant qu’on se rend compte que c’est vraiment difficile de ne pas avoir sa piscine. Malheureusement, ce sera encore le cas durant un petit temps encore. On ne joue finalement jamais à la maison. On doit s’entraîner plus tard, jouer plus tard et enchaîner les kilomètres. Cela prend de l’énergie. Malgré tout, on voit que tout le monde montre énormément de motivation. On est bien pour l’instant. Même si, en tant que compétiteurs, on espère toujours faire mieux. On a perdu certains matchs où on pouvait faire mieux mais on en perdra d’autres. Alors qu’on en gagnera d’autres aussi. Mouscron et La Louvière se battront pour le titre. Mais derrière, on est quatre pour trois places. À nous de continuer à bien jouer pour obtenir notre qualification".

Avec son expérience, Florent Boulogne a un rôle important au sein d’un groupe très jeune. "C’est gai car on les sent très à l’écoute. Notamment avec Sandor Hirbek qui est très fort dans la formation. Ils sont attentifs à tout. Et avec leur enthousiasme, ils nous tirent vers le haut. Ils nous poussent à jouer de façon plus dynamique en nous mettant à leur rythme. Cela fonctionne bien pour l’instant".