Gant d’or: sera-ce cette fois la bonne pour Nicolas Becq ?

Déjà nominé par le passé, Nicolas Becq pourra-t-il l’emporter cette fois ? Le foncier thieulinois est en tout cas le favori de nombreuses personnes du monde ballant. Et on ne va pas le cacher, il est aussi le nôtre. Car Nicolas a joué un rôle important dans le titre remporté par les Canaris. Sa régularité en phase classique et en play off devrait lui permettre de faire la différence. À moins qu’il ne se fasse coiffer au poteau par son coéquipier Tanguy Metayer ? Le Gant d’or 2019 pourrait le mériter également tant il a éclaboussé les play off, et surtout la finale, de son talent ! On se souvient encore de ses deux balles tapées entre les perches à Isières alors que la Fraternelle pouvait prendre l’avantage pour la première fois. Cela aura été un tournant de ces luttes décisives.