Templeuve - Néchin, belles retrouvailles entre Jean-Do Vessié et Georges Lecoustre

Messieurs, dans quel état d’esprit êtes-vous à quelques heures d’un derby attendu qui vous permettra de vous recroiser ?

Jean-Do Vessié: C’est un match particulier pour nous mais surtout pour la région qui se réjouit de retrouver ce derby après tant d’années. Pour ma part, 6 ans à Néchin, ça ne s’oublie pas.

Georges Lecoustre: Ça me fait très plaisir de retrouver Templeuve, le club qui a véritablement lancé ma carrière en équipe première. J’y suis d’ailleurs passé plusieurs fois, ce n’est pas un hasard.

Vous avez un souvenir particulier et un petit message à faire passer avant le duel ?

JV: Georges, c’était un fameux espoir ! Je n’ai pas beaucoup eu l’occasion de travailler avec lui à Néchin, il était d’ailleurs à Templeuve au moment où je dirigeais Néchin. On s’est très bien entendu quand on a été réuni à la Providence. Je lui souhaite de faire un bon match qui sera – espérons-le – une fête. C’est pour ça que les gens viennent au stade.

GL: Je jouais en Juniors à Néchin, je faisais quatre entraînements semaine et Jean-Do voulait absolument m’intégrer à la P2 même si ça n’était que quelques minutes. J’avais seize ans et demi, on s’est un peu pris la tête à l’époque

(NDLR: le capitaine affiche 35 printemps aujourd’hui).

Tout a été mieux quand je l’ai rejoint à Templeuve et j’aurai beaucoup de plaisir à l’entendre sur le bord du terrain comme au bon vieux temps !

Vous n’avez pas préparé au mieux vos retrouvailles mais elles tombent à point nommé finalement…

JV: Les trêves ne nous sont jamais favorables. Je n’ai pas reconnu l’équipe, elle a été dépassée par la vivacité de la Real B. Je crois que le derby était déjà dans certaines têtes. Il arrive au moment idéal puisqu’on ne va pas le jouer mais le gagner. J’attends une réaction de mes troupes !

GL: Un revers malheureux et inattendu mais qui peut nous mettre un coup de fouet en nous ayant fait prendre conscience que nous ne sommes pas invincibles. Au moins, on aura les idées en place dans un derby idéal pour se relancer même si on va à la Providence sans pression. Notre saison est déjà plus que réussie. C’est plutôt dommage pour Templeuve qui secrètement espérait être le premier à nous battre.

Cinq points et deux places entre les deux équipes. Qu’est-ce qui explique cet écart ?

JV: Les bêtes points perdus – quatre ! – face à Biévène et Wiers sans compter la défaite contre Herseaux notre bête noire.

GL: L’effectif sans discussion. Demain, Agostino, Gobert et Denis seront suspendus ce qui ne nous empêchera pas d’avoir une équipe compétitive. Andal a été absent à Templeuve, nos voisins ont eu un peu plus de mal.

C’est un match charnière qui peut tout relancer ou voir partir Néchin…

JV: Un match à la fois. On ne s’attendait pas à 23 points sur 33. Si on avait dit ça avant la saison, on aurait directement signé. On est en reconstruction.

GL: On a loupé une occasion en or le week-end passé. Le derby vaut trois points, si on les prend, on ne demandera pas mieux mais on envisage un match après l’autre.

Ne craignez-vous pas un derby très voire trop physique ?

JV: Je vais insister sur le fait de jouer au foot et de rester calme. On rencontre des voisins, des amis.

GL: Non, les deux équipes jouent au foot et se connaissent. Ce derby doit se résumer à trois mots: spectacle, plaisir et fête !