Pas de miracle pour Vaulx qui méritait sa finale alors que Liège méritait son titre

Mais bien que les pronostics étaient largement contre eux, les Vallois se sont battus sur chaque point. Lors de la première rotation, c’est particulièrement la paire composée de Benjamin Fiévet et Maxime Lecomte qui a fait vibrer les spectateurs vallois qui étaient venus en nombre et n’ont pas hésité à donner de la voix. Las, à 4-4, balle de break dans le second set, la pièce n’a pas voulu tomber du bon côté… La rencontre avait tourné et, à 2-0, le Bayards n’avait plus qu’à conclure et ses fers de lance y parvenaient, non sans que Vaulx ne sauve l’honneur en raflant un set. Dans le camp vallois, on reconnaissait bien volontiers la supériorité adverse, mais on ne pouvait pas s’empêcher de s’estimer mal payé. "Je pense franchement que lors de la première rotation, il y avait" la place "pour faire quelque chose", pestait Maxime Leconte, un des membres de la "French Connection" tournaisienne.

Son comparse Étienne Brouillard abondait dans le même sens. "Nous savions que si nous voulions avoir une chance, il fallait que tout tourne en notre faveur. Ça n’a pas été le cas ce vendredi, notamment au moment de l’échange des compositions d’équipes. Nos meilleures paires avaient toutes leurs chances face à certains duos adverses, mais nos leaders ont finalement eu à se frotter aux plus solides Liégeois."

« Objectif titre pour les prochaines années »

Même dans la défaite, les Vallois ont obligé le Bayards à batailler pour aller chercher ce titre tant convoité. Sortis dès la phase de poule l’an dernier, finalistes cette fois, les Tournaisiens ont déjà donné rendez-vous au N°1 principautaire Guillaume Crasson et sa bande en 2023. "Notre moyenne d’âge, même si je la rehausse, est inférieure à celle du Bayards, constate Max Leconte. Au cours des prochaines années, nous n’aurons qu’un but: le titre. Quand on a goûté à la finale, c’est le seul objectif possible."

Sur l’ensemble de la saison 2022, les Vallois, battus par plus forts, n’ont rien à se reprocher. "C’était ma première expérience en Belgique. J’ai suivi Lilian Fouré et Maxime Leconte et je ne regrette pas à un seul instant, poursuit Étienne Brouillard. Les autres joueurs de l’équipe sont vite devenus des amis aussi. Et des interclubs comme j’en ai vécu ces dernières semaines en Belgique, j’en redemande déjà !"

Ça tombe bien: en plus du tennis, Vaulx compte bien s’installer comme une valeur sûre du padel.