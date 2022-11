P3A: Esplechin - Squadra Mouscron, un sommet décisif dans la course au titre

C’est avec un gros capital confiance que Mouscron aborde ce sommet après avoir scoré à cinq reprises contre le Pays Vert. "C’est la première fois que ça nous arrive. Les Athois développaient pourtant du beau jeu en première période avant de s’effondrer. Il faut croire que les quelques jours de repos avaient fait du bien aux organismes, même si nous avions livré une bonne prestation en amical contre Herseaux", poursuit Julian Depoorter qui espère bientôt compter sur un groupe au complet pour confirmer la montée en puissance de son équipe. "Avec les Facon, Lesaffre et quelques autres joueurs, on sera mieux armés pour la deuxième partie du championnat mais derrière, il y a aussi des jeunes qui frappent à la porte et qui s’imposent. On sait aussi que le championnat est encore long et que beaucoup de surprises peuvent encore se produire à l’image de la défaite inattendue de Péruwelz contre Escanaffles."

Accident de parcours pour Péruwelz B

Ce n’est pas Edwin Malice, le coach de Péruwelz B, qui nous dira le contraire alors que son équipe abordera un périlleux déplacement du côté d’Havinnes. "Le groupe va aborder ce match avec un sentiment de revanche après cette première en défaite qu’on accepte avec philosophie. Certains faits de match et un arbitrage tendancieux ne nous ont pas favorisés du tout mais on veut se reprendre dès ce week-end tout en sachant qu’Havinnes est dans une bonne dynamique."

Si Péruwelz n’avait jamais clamé vouloir jouer le titre, l’appétit est venu en mangeant et Edwin Malice regrette l’écart avec Esplechin. "On se plaît effectivement bien sur le podium de la série mais on regrette surtout d’avoir laissé filer ce brevet d’invincibilité à domicile qui nous tenait à cœur. Ce n’est qu’un accident de parcours, pas la conséquence d’un abus de confiance comme on aurait pu le craindre. Mes joueurs étaient mobilisés mais pas en réussite et nous avons commis l’erreur de nous énerver sur l’arbitrage."

Le coach péruwelzien espère pour l’intérêt du championnat que Mouscron s’imposera dimanche: "Esplechin survole la série mais la Squadra revient bien dans le coup. Je verrais bien un 1-2 qui relancerait la lutte pour le titre. Une lutte à laquelle on espère encore pouvoir se mêler puisque nos blessés reviennent dans le coup et que tout le monde reste motivé comme l’indique la présence de dix-huit joueurs lors de nos derniers entraînements."