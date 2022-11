Course du Souvenir: Pierre Denays accroche le semi à son palmarès après les huit kilomètres de 2019

Déjà lauréat sur les 8 bornes en 2019, Pierre Denays a réalisé le doublé en remportant le semi-marathon à une allure folle de 3.07 ! "On m’a dit que j’étais le premier à réaliser le doublé. C’est agréable, sourit le Tournaisien. Je suis en pleine préparation pour le marathon de Valence. J’avais été un peu déçu du semi que j’ai réalisé en Espagne justement. J’ai donc effectué deux grosses semaines ici. J’avais juste relâché deux-trois jours afin d’être frais aujourd’hui. Je venais avec l’ambition de gagner mais je ne connaissais pas la concurrence. J’ai effectué une bonne partie de la course avec Thomas Deleu qui prépare aussi Valence. Mais au 11e km, j’avais les bonnes jambes pour partir. Je termine à une très bonne moyenne de 3.07 sur un parcours difficile. Notamment avec le vent au retour".

À Valence, le natif de la cité des Cinq Clochers espère bien battre son record. Et sa performance à Ploegsteert doit lui donner beaucoup de confiance. "Je n’ai pas vraiment su partir en stage donc je serai prudent. Mais j’aimerais battre mes 2 h 15. Baisser d’une voire deux minutes, ce serait merveilleux", détaille celui qui rêve toujours de participer à une compétition internationale sour le maillot tricolore. Thomas Deleu termine 2e alors qu’Hachem Migou complète le podium. Pour nos régionaux, on pointe la 5e place de François Clais et le tir groupé de Benoît Ruscart et Guillaume Darquenne (11 et 12e). Chez les dames, la victoire est revenue à Lotte Claes.

Perfectionniste dans l’âme, on a croisé un Jean-Jacques Vandenbroucke qui montait en pression au fur et à mesure que l’heure des courses approcher. Mais derrière cette envie de bien faire, le président du MTO cachait un beau sourire. Tant il était heureux de voir la Course du Souvenir revenir au calendrier. "C’est forcément un plaisir car on a été frustré, par la force des choses, pendant deux ans. Ici, on va dire qu’on retrouve nos bonnes habitudes. Toutefois, cette édition 2022 est un peu plus symbolique avec ce qui se passe en Ukraine. C’est triste de voir que de telles choses peuvent encore se passer en nos temps modernes. On a appelé notre course celle du" Souvenir "car on espérait justement que la guerre ne soit qu’un souvenir..."

A l’image d’autres événements sportifs, la course a un peu moins attiré que les années précédents. Mais elle reste toujours très populaire. "Sans compter les enfants, on aura plus ou moins 3200 participants sur les deux courses. C’est environ 800 de moins que par le passé. Mais on s’y était préparé. Le patron d’Asics Benelux m’avait prévenu qu’il avait constaté une baisse de 30% de participation sur les différentes courses. Il y a bien sûr l’aspect financier. Certains ne veulent également plus se retrouver dans la masse d’un peloton. Mais pour notre petit village, cela reste incroyable d’attirer près de 3500 personnes".

D’autant qu’il y avait du très beau monde sur les lignes de départ. Même si on ne retrouvait pas de coureurs africains comme par le passé. "Tim Merlier, qui fait désormais partie de la famille comme vous le savez, nous a fait l’honneur de participer aux huit kilomètres. On a aussi de très beaux coureurs comme le Tournaisien Pierre Denays mais aussi les meilleurs du Nord de la France". Et quand on voit l’enthousiasme des participants mais aussi d’une organisation qui se rajeunit peu à peu, on se dit que la Course du Souvenir, qui fêtait sa 40e édition, a encore de très beaux jours face à elle!