La Course du Souvenir est de retour vendredi !

L’événement, rendant hommage aux soldats tombés durant la guerre, gardera ses points forts: son ambiance si particulière et ses parcours mêlant route et parcours boisé. Ils seront plus de 3 000 à prendre le départ sur le kilomètre réservé aux enfants ainsi que sur le 8 et les 21 bornes. Rappelons que lors de la dernière édition, Pierre Denays et Enos Kakopil étaient les lauréats sur les distances reines.