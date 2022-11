P4: Houtaing vire en tête avant la réception au sommet du Risquons-Tout

Sur un nuage, les hommes de Frédéric De Vuyst réalisent un parcours quasi sans faute depuis le début de saison. À part la défaite encourue à Taintignies le lendemain de la ducasse d’Ath, ils ont tout terrassé sur leur passage. Désormais, ils se retrouvent en tête de la série B à égalité de points avec Risquons-Tout B, l’autre révélation. Et ça tombe bien puisque dimanche, les deux cadors croiseront le fer dans le parc de la Berlière. Un premier rendez-vous important dans ce mois de novembre dantesque. "Avec la tranche en poche et la première place au classement, on ne pouvait pas espérer mieux en ce début de saison. C’est très bien mais le plus dur reste à venir car on va enchaîner avec quatre matchs importants contre nos poursuivants directs." Risquons-Tout B ce dimanche avant d’affronter successivement Anvaing B, Havinnes B et Brunehaut. Excusez du peu ! "Après ça, on verra vraiment où on se situe dans cette série B indécise où tout est possible. Si on parvient à bien passer ces duels, on ne pourra plus se cacher." Le succès du club n’est pas le fruit du hasard. Les changements apportés à l’entre-saison, avec notamment l’arrivée au poste de directeur sportif de Georgios Soulidis, ont consolidé l’organigramme du club. "Il est venu avec un bon carnet d’adresses, ce qui nous a permis de renforcer l’équipe dans chaque secteur. L’équipe est plus stable que par le passé et la concurrence pousse tout le monde vers le haut. Et comme pour le moment nous sommes épargnés par les blessures, je dispose qu’une vingtaine de joueurs compétitifs." Dimanche face à Risquons-Tout B, le coach espère poursuivre dans le même sens. "À domicile, on se doit de gagner. C’est une équipe qui marque beaucoup de buts mais qui en encaisse aussi pas mal. À nous d’être présents dans ce match qui s’annonce difficile", conclut le coach houtainois.