Les valeureux Tournaisiens ont relancé la machine à Anvers

Une semaine après la défaite à la maison face au Kibubu, Tournai voulait se reprendre lors de son déplacement en terres anversoises.

Et pourtant, cela n’a pas débuté de façon idéale en cité diamantaire. Face à l’avant-dernier du championnat, les troupes de Julien Debuchy ont rencontré quelques difficultés à rentrer dans la partie. "On a été rapidement mené 6-0, reconnaît Henry Quintart. Pourtant, il y avait pas mal de positif dans notre jeu. On était souvent dans leur camp mais sans réussir à concrétiser".

Malgré la relative frustration, les Tournaisiens ne lâchent rien et conservent leur calme. " En milieu de seconde période, on réussit enfin à mettre notre premier essai. Dans la foulée, on met les neuf derniers points (NDLR: trois pénalités converties par Simon Degand). On a dû défendre pendant cinq bonnes minutes avant d’avoir une dernière possibilité de scorer. Mais sans réussite.

On était frustré après la défaite face au Kibubu, même si c’est la meilleure équipe rencontrée jusqu’à maintenant. On était bien plus nombreux à l’entraînement cette semaine. On avait bien su travailler. On a retrouvé la mentalité qui faisait notre force la saison dernière. C’était la première fois que je nous sentais aussi motivés et soudés. On voulait rebondir tout de suite ".

« Une guerre contre Pajot »

Ce qui a été possible grâce aux retours de plusieurs cadres dans le quinze. Un statut que peut revendiquer Henry malgré son jeune âge. "Le Kibubu avait une vraie culture rugby et un sens tactique. Vu les absences ce week-end-là, on a pêché à ce niveau. Ici, on a senti la différence avec les retours. À titre personnel, j’ai loupé les trois premiers matchs à cause d’une blessure. Je suis de retour depuis trois rencontres et je me sens bien. J’ai un peu reculé dans le jeu. Je joue en 12 plutôt qu’en 10. Ça ne me dérange pas. J’ai un peu moins de pression et plus de liberté. Mais j’aime les deux positions. Si je dois remonter pour dépanner, je le ferai sans souci".

Dimanche à 15 h, le TRC retrouvera son stade Jules Hossey pour un duel de haut de tableau face à Pajot (4e). "Ce sera un premier match capital dans notre saison. À la maison, on se doit de le gagner. L’année passée, on n’avait perdu que deux fois chez nous. On veut faire mieux cette saison. Donc on se doit de l’emporter. On connaît bien l’adversaire qui possède de beaux bébés. Ce sera une vraie guerre".

Notons encore pour être complet la belle victoire de l’équipe bis (24-25). Cela fait huit sur huit pour elle qui trône plus que jamais en tête de la division.