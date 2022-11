Le hasard et Azaria font le bonheur de Kain A - La famille, la foi et la destinée

Dès ses premières sorties, le jeune arrière – il vient de fêter ses vingt-deux ans – a confirmé que l’ASTEK avait décroché la montre en or. C’était bien plus qu’un second meneur qu’il avait recruté en la personne d’Azaria. Outre des aptitudes évidentes sur le parquet, deux de ses qualités pourtant rarement évidentes à combiner devraient faire de lui la prochaine coqueluche du public: une humilité à toute épreuve qui n’enlève rien à sa confiance inébranlable en ses moyens.

Le collectif pour un objectif

Apprécié de ses équipiers pour son tempérament, celui qui a hérité du numéro 4 de son illustre prédécesseur a mis tout le monde d’accord samedi dernier en l’absence d’OB Van Dam face à Vieux-Campinaire. Il a ainsi bouclé avec vingt unités au compteur son meilleur match depuis la reprise: "Après quasi une saison sans jouer, qui faisait déjà suite à deux campagnes chahutées pour tout le monde, il m’a fallu quelques semaines pour retrouver de vraies sensations. Cette performance va m’apporter encore plus de confiance pour l’avenir et je suis convaincu de pouvoir encore faire mieux tout en trouvant la régularité. Mais la force de l’équipe, c’est son collectif. C’est en équipe que nous sommes parvenus à gagner samedi sans notre capitaine. Chacun apporte à l’autre et je suis certain que nous pouvons faire de grandes choses ensemble, comme le prouvent nos résultats face aux meilleurs de la série. Les play-off sont selon moi envisageables et une fois dans le dernier carré, tout peut se produire." Vu le début de campagne du trio Engulu Anzela-Jegou-Voiturier, on peut affirmer que la cellule recrutement de l’ASTEK aura en tout cas tout fait pour qu’il en soit ainsi !

Si l’arrivée d’Azaria Engulu Anzela au Vert Lion peut être vue comme une bénédiction, c’est qu’elle n’est sans doute pas uniquement liée au hasard. Très croyants et pratiquants, lui et les siens ont effectivement beaucoup prié avant d’être exaucés. "J’ai, il est vrai, prié chaque jour pour trouver un nouveau point de chute et je me réjouis que mes prières aient été entendues. Aujourd’hui encore, je prie régulièrement pour l’équipe et moi-même, afin que nous soyons aussi bons que possible dans ce championnat", révèle-t-il. Sa foi, seule, ne lui aurait cependant pas fait connaître la réussite qui est la sienne. Ses parents y sont également pour beaucoup. "Habitant Charleroi, on pourrait penser que les déplacements pour jouer et m’entraîner sont une corvée, mais on relativise, au contraire. Mes parents m’accompagnent chaque semaine et nous en profitons pour passer du temps ensemble. L’avenir nous dira si ma destinée me liera pour longtemps à l’ASTEK." Guy Bachelard devrait lui aussi penser à allumer un cierge dans l’espoir que sa nouvelle pépite s’installe durablement au Vert Lion.