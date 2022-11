Deinze et le Futurosport s’allient pour reproposer du foot « élite » à Mouscron

Et cette solution vient finalement du voisin de Deinze, actuel 8e de D1B. "Après cinq mois d’échanges et de discussions avec plusieurs prospects, nous avons le plaisir de vous annoncer qu’un accord a été conclu avec le club professionnel de Deinze qui souhaite développer et professionnaliser son académie en s’appuyant sur les infrastructures et l’expérience mouscronnoise en matière de formation, acquise tout au long de ces 20 dernières années".

Concrètement, les équipes flandriennes s’entraîneront et joueront au Futurosport dès la saison prochaine. Le planning sera établi pour que chaque entité puisse continuer à bénéficier des infrastructures: l’École des Sports de la Ville de Mouscron, le Stade Mouscronnois S B/G et autres acteurs locaux. "Des concertations, dont une première vient de se terminer cet après-midi avec le club local, auront également lieu entre les différents utilisateurs du site afin de refaire du Futurosport un véritable pôle d’excellence. Ce projet est une réelle opportunité à saisir, tant pour nos jeunes joueurs francophones que néerlandophones. Place à cette multiculturalité qui nous a permis, jadis, de former de grands talents".

Du côté du KMSK, on se réjouit de ce partenariat. "Nous sommes très satisfaits de cette nouvelle collaboration ambitieuse et sommes convaincus qu’il s’agit d’une étape majeure vers la professionnalisation à la fois de l’académie des jeunes et du club du KMSK Deinze".

Une conférence de presse est prévue mercredi prochain pour préciser les détails de cette nouvelle collaboration.