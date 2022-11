Après son 6 sur 6, la machine houthémoise est-elle enfin lancée?

Un capitaine qui montrera l’exemple aux siens en signant le 1-2 juste après l’égalisation de Lamoot. "Vu ma position de numéro 6, cela faisait un moment que je n’avais plus eu l’occasion de scorer, sourit Émilien. Sur un coup-franc, j’ai décidé de tenter ma chance. Cela m’a souri. Dans la foulée, on fait 1-3 (par Maes Leroy). Notre opposant a eu les jambes un peu coupées. On a fermé boutique derrière. On a même obtenu quelques opportunités d’alourdir la marque. La dernière passe a fait défaut. Mais le principal était acquis avec cette victoire".

« De beaux jours face à nous »

Dimanche, les troupes de Thomas Magry auront l’opportunité de signer une nouvelle bonne affaire avec la réception de Menin (14 h 30). "On doit confirmer notre bonne dynamique. On va enchaîner quelques matchs plus abordables. Ils doivent nous permettre de revenir sur le milieu de tableau. Cela commence dès dimanche contre Menin qu’on peut dépasser en cas de victoire".

S’ils parviennent à prolonger leur série, les Houthémois parviendraient à recoller aux objectifs qui étaient les leurs en début de saison. "C’est sûr qu’on ne pensait pas jouer le bas. Vu les transferts réalisés, on vise plus une colonne de gauche. On a loupé notre départ. On est rentré dans une spirale négative. On avait l’impression que la chance nous boudait. On a fait jeu égal avec quasiment tout le monde. Mais il y avait toujours un truc qui ne tournait pas en notre faveur… Quand tu perds huit fois de suite, il y a forcément des doutes. Mais on a su rester soudé et travailleur. On est récompensé avec ce 6 sur 6. Mais mon premier discours dimanche était le suivant:" On savoure aujourd’hui. Mais dès mardi, on se remet au travail ". On ne doit pas s’enflammer. Heureusement, on peut compter sur des joueurs expérimentés cette saison. C’est ce qui fait la différence par rapport à la dernière. Tout le monde revient en forme désormais. Chacun a pris son rythme et le groupe est au complet (excepté quelques suspensions pour dimanche). Je suis confiant pour la suite. On peut voir de beaux jours arriver face à nous".

En P1, Moen accueillera Zedelgem dimanche à 14 h 30. En cas de victoire face au 14e, le KFC aurait l’occasion de recoller au top 5.

Un étage plus bas, Dottignies voudra se reprendre après sa défaite contre Geluveld. Samedi, il aura un nouveau match important pour la course au Top 5. Il se déplace à Zwevegem à 20 h.

Enfin, en P3, Comines et Ploegsteert veulent surfer sur la vague de leur dernier succès. Dimanche, la Jespo accueille la Panne et l’USPB va à Gits.