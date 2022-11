A Mons et à Bastogne, nos régionaux performent avant les Championnats de Belgique

Cette compétition, basée sur des courses de 50, 100 et 200 mètres, servait de repères pour les championnats de Belgique de Louvain qui auront lieu ce week-end.

On retrouvait à Mons les quatre clubs du Hainaut Occidental qui se sont distingués en récoltant 15 médailles d’or, 13 médailles d’argent et 14 médailles de bronze.

Le Cercle Royal de natation de Tournai présentait 23 nageurs pour 98 départs. Le CNT participait à 24 finales. Il remportait 5 médailles d’or grâce à 3 participants: Lyse Debouvrie (200 brasseet 100 nage libre), Valentin Varvennes (100 Br et 100 Nl) et Maélie Prioux (100 Br). Il faut ajouter 5 médailles d’argent et 5 de bronze.

Les Espadons Cominois présentaient 17 nageurs pour 86 départs. L’EC participait à 12 finales et obtenait 1 médaille d’argent et 1 de bronze.

Le Royal Dauphins Mouscronnois se déplaçait avec 15 nageurs pour 70 départs. le RDM participait à 28 finales et gagnait 7 médailles d’or grâce à 4 participants: Shannah Dupont (100 Pap), Hugo Vandamme (100 et 200 Pap), Gautier Sobrie (100 Pap et 200 Dos), Satheen Decraene (100 Br et 200 Pap), mais aussi 6 médailles d’argent et 6 de bronze.

L’Espadon Leuze Natation alignait 19 nageurs pour 69 départs. Les Leuzois participaient à 9 finales et remportaient 3 médailles d’or grâce à 2 participants: Victor Delanghe (100 Dos et 100 Br) et Arnold Lievyns (100 Dos), ainsi qu’une médaille d’argent et 2 de bronze.

Le week-end dernier, Bastogne accueillait un critérium pour jeunes avec une forte participation de 19 clubs wallons provenant de Liège, Namur et du Hainaut. Le club de Tournai se chargeait de représenter la Wallonie picarde.

Le CNT s’était déplacé avec 5 nageurs, quatre filles et un garçon. Ce programme complet se déroulait en finale directe pour les catégories d’âges de 11-12 ans et 13-14 ans. Les résultats des Tournaisiens sont de bonne facture avec onze améliorations de chronos: 3 pour Lyse et Maélie, 2 pour Aline et Arthur ainsi qu’une pour Marie-Lou. Il se classe 8e place au classement des clubs avec 5 médailles d’or, 2 d’argent et 1 de bronze. C’est le club de Waremme qui s’impose avec 55 médailles réparties en 25 en or, 17 en argent et 13 de bronze. Les médailles d’or se répartissent entre Lyse Debouvrie (2), Maélie Prioux (2) et Arthur Moerman. Deux médailles d’argent sont décrochées par Lyse Debouvrie et Arthur Moerman ainsi qu’une de bronze pour Lyse Debouvrie.

Des résultats qui augurent aux nageurs tournaisiens de se classer parmi les meilleurs lors des prochaines compétitions à venir.