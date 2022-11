Victoires méritées au Skill et à Lessines

En promotion, victoire aussi pour le VPC, en déplacement à Bruxelles (1-3). "On a eu du mal à démarrer, que ce soit au service ou en réception. On perd donc logiquement le premier set. Après, on positionne mieux notre bloc et on sert plus intelligemment en visant les ailiers qui doivent enchaîner. Comme la réception se stabilise, on déroule au deuxième. Au troisième, on se fait à nouveau peur dans le money time où on se doit de sauver deux balles de set. Ensuite, ça reste accroché mais Cyril Delcambre nous sauve la mise en alternant les frappes et les balles placées", nous détaille Sébastien Baudry.

Dans la même série, nouvelle victoire à domicile de l’OTT, qui recevait Tubize (3-0). Un succès qui, paradoxalement, n’a pas satisfait Yvan Cuvelier: "C’est notre plus mauvais match depuis le début de saison. Tout le monde était en effet en petite forme. Et ce ne sont pas les absences d’Henry Bingol et de Corentin Garain, qui ne sont pas titulaires à part entière, qui peuvent servir d’excuse. Même si on a eu devant nous la meilleure équipe de toutes celles qu’on a déjà jouées, je +ne peux accepter ce laisser-aller général", confie le coach tournaisien.

Un échelon plus bas, en P1, Don Bosco a encore subi une défaite, mais en jouant mieux face à Fleurus (3-1). "Il y a du progrès, observe François Mainil. Simon Sandron a bien pallié l’absence de Corentin Debliquy à la passe." Finissons par signaler que la P1 féminine de Lessines a réussi à battre l’ADS au terme d’une rencontre où le collectif a primé.