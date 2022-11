Templeuve B se donne une bouffée d’oxygène

En attendant, Templeuve s’est remis sur les bons rails après une période délicate. "On entame la deuxième tranche avec beaucoup de motivation car sur l’ensemble, elle est plus abordable que la première même si on doit encore jouer quelques gros morceaux. Cette victoire dans la douleur, c’est le genre de match qui consolide un groupe. On a dû faire preuve de solidarité et on compte profiter de ce succès afin de poursuivre sur notre lancée", dit le coach templeuvois.

Obigies B gagne le derby

Dans la course au podium, on a assisté à une belle opposition entre Obigies B et Estaimbourg B. Malgré les conditions difficiles, les joueurs ont tenté d’offrir un spectacle de belle facture. Certes, ce n’était pas un grand derby mais on peut bien les pardonner… Ce sont finalement les joueurs de Grégory Baber qui se sont imposés sur un score arsenal ! "De manière générale, les équipes se sont neutralisées. Malgré tout, sur l’ensemble du match, on a hérité des meilleures occasions. Notre victoire n’était donc pas imméritée."

Obigies B profite de résultats favorables pour se glisser dans le peloton de tête. "On gagne contre Rumes et, dans le même temps, St Jean est battu. On doit à présent confirmer en prenant les six points contre Velaines B et Brunehaut B pour poursuivre sur cette bonne dynamique qui anime le groupe depuis plusieurs semaines." Au classement, ça se resserre derrière les deux premiers avec six équipes qui se tiennent en deux unités au pied du podium.

Deux équipes pour un titre

Même si le championnat reste encore long, on voit mal comment le titre pourrait échapper au duo de tête composé de Molenbaix B et du Risquons-Tout ! Contrairement à leurs poursuivants, les deux cadors ne lâchent rien du tout depuis l’entame de la compétition, ce qui leur permet d’augmenter leur avance après chaque dimanche. On a déjà hâte d’être le 4 décembre pour assister à la confrontation directe qui se tiendra sur le terrain des Hurlus. Et d’ici là, ils tenteront de faire le plein de points.