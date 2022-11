P4B: Anvaing B gaspille deux points précieux face aux Wiersiens

Petit faux pas qui marque un coup d’arrêt dans la course au titre. "C’est dommage de perdre deux points mais c’est ainsi. On aborde maintenant deux matches importants contre Thumaide B et Houtaing avant une petite trêve d’une semaine. Si on parvient à prendre les six points, on aura bien récupéré ces deux points gaspillés face à Wiers B. Il est important de rester dans le groupe de tête car à mon avis, le titre pourrait se jouer entre les sept premiers du classement actuel. Il faut donc s’accrocher chaque week-end car le championnat est encore long", conclut le coach anvinois.

Havinnes B dans le bon rythme

Invaincus depuis plus d’un mois, les Havinnois ont confirmé leur bonne forme actuelle en prenant les trois points face à Wodecq sur un score sans appel. Après un début de saison en dents de scie, les hommes d’Andy Dhont n’en finissent pas d’étonner. Pas surprenant donc de les voir pointer le bout du nez aux avant-postes. "On sort d’un bon match face à Wodecq même si la première période a été assez compliquée à cause d’un vent défavorable. Notre avance d’un but était flattée, il faut bien le reconnaître. Après le repos, c’était l’inverse ! On a mis à profit nos occasions pour prendre le large. Pour résumer, on peut dire que chaque équipe a eu sa mi-temps mais on a su concrétiser nos occasions, contrairement à eux."

Grâce à ce succès, Havinnes B recolle à une unité de la cinquième place. "Notre objectif depuis le début de saison reste une participation au tour final. À présent qu’on s’est bien remonté, on doit poursuivre. Nos trois matchs à suivre contre Wiers B, Thumaide B, Houtaing vont être importants. On verra où on en sera après ces trois duels."

Enfin, signalons le changement de leader à l’entame de cette nouvelle tranche avec la surprenante équipe de Houtaing qui a pris le commandement. Le rêve continue pour les protégés de Frédéric De Vuyst.