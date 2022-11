L'Estu Tournai se venge d'Izegem et passe en quarts grâce à "un match-référence"

Le hasard du calendrier offre parfois des choses étonnantes. C’est ainsi que quelques jours à peine après la défaite en championnat, Tournai retrouvait déjà Izegem ce mercredi. Mais c’était cette fois à domicile et dans le cadre des huitièmes de finale de la Coupe de Belgique.

Pour espérer une qualification, les Estudiantins savaient parfaitement ce qu’il devait faire: éviter des entames de mi-temps aussi catastrophiques que samedi dernier. Le message semblait entendu par les locaux qui rentraient parfaitement dans leur partie. Devemy et Kieffer allumaient les premières mèches alors qu’Huart se mettait au diapason. Mais en face, Robin Mathijs était bien décidé à ne pas perdre dans son ancien fief. Le coach poussait ses hommes à donner plus. Cela donnait alors un très joli combat où chaque équipe répondait aux coups adverses. Le score passait à 13-13 à la 20e. Juste avant la pause, Izegem profitait d’une perte de balle de Bonnet pour prendre l’avantage. Mais le meneur tournaisien se rattrapait en égalisant sur le gong.

La deuxième mi-temps démarrait sur le même tempo. Mais poussés par Maamir, l’Estu passait plusieurs fois à +3. Aux alentours de la 50e, les Tournaisiens connaissaient un petit coup de mou offensif. Mais Mespouille et Lefebvre, auteur de deux parades coup sur coup dont une lors d’une infériorité numérique de deux défenseurs, permettaient de garder le navire à flot. Alors que la fin du match approchait, Bonnet réalisait une interception qui avait valeur de balle de match et donc de qualification. "Il y a beaucoup de satisfactions ce soir, se réjouissait Romain Poix. Offensivement et défensivement, on a été solide. On tient notre match-référence. D’autant que le résultat est positif. Après le non-match de samedi, on a prouvé qu’on pouvait faire mal à tout le monde quand on met les bons ingrédients".

Au prochain tour, l’EHC aura le droit à du très lourd: Bocholt. "Le leader de Beneleague, sourit le coach tournaisien. On fera tout ce qui est possible pour les embêter. Mais ce sera dur vu la grosse division d’écart entre nous ". Mais qui sait, la magie de la Coupe pourrait bien faire apparaître une belle surprise ?