Les Havinnois visent une meilleure régularité

Parmi elles, Havinnes a réussi une bonne opération en s’imposant à Ere B. Ce succès permet aux Sang et Or de retrouver la colonne de gauche, à la plus grande joie de leur entraîneur Christophe Seignez: "Ce n’était pas un vrai derby mais nous avons pris cette rencontre très au sérieux face à un concurrent direct au classement. La semaine dernière, j’avais dit aux joueurs que je n’étais pas satisfait de nos résultats, qu’il ne suffit pas de bien prester à l’entraînement car nous manquons cruellement de régularité. Nous avons discuté mardi dans le vestiaire et j’ai apprécié la réaction des garçons qui, après une victoire 0-7 du jeudi en amical au FC Brunehaut, ont su montrer à Ere qu’ils avaient envie d’aller chercher quelque chose."

Le coach havinnois regrettera sans doute que son équipe n’ait pas su tuer le match plus vite mais aura apprécié le sérieux affiché par son groupe: "C’est encourageant avant un gros programme puisque nous accueillons Péruwelz B dimanche avant de poursuivre par plusieurs matches qui doivent nous permettre de finir cette année en beauté. On va attendre la trêve pour voir ce que nous pouvons espérer de la suite du championnat mais pour l’heure, nous restons optimistes car nous réussissons à bien titiller toutes les grosses écuries de la série, à l’exception de Mouscron qui, à mes yeux, reste la plus belle équipe de la série et qui pourrait émerger à condition de bien aborder la période hivernale."

Réussite pour Escanaffles

Dans le bas du classement, Escanaffles se sera donné une belle bouffée d’air en s’imposant à Péruwelz B. Ces trois points permettent aux troupes de Laurent Debeurne de rejoindre le Pays Vert B au classement et se rapprocher du ventre mou du général. Le coach des Sucriers est cependant conscient que le plus dur reste à faire: "J’espère que ce ne sera pas un feu de paille car il faut bien reconnaître que, pour une fois, nous avons eu la réussite qui nous manque tant depuis le début de saison, notamment avec ce ballon sur la latte qui rebondit sur la ligne de but et qui empêche l’adversaire de marquer très vite. Ce tournant du match a véritablement servi de déclic dans la tête de mes joueurs qui ont senti qu’il y avait un coup à jouer. Comme quoi, il suffit parfois d’un brin de chance pour faire la différence."

Laurent Debeurne espère évidemment confirmer dès ce dimanche contre Thumaide: "Je suis certain que Philippe Labie va galvaniser ses troupes. On ne peut pas se reposer sur nos lauriers. Au contraire, on doit continuer à bien travailler pour se rassurer au plus vite dans ce championnat. Notre chance est d’enfin récupérer des blessés, de retrouver du rythme en bossant bien en semaine. Nous ne sommes pas à notre place au classement mais on ne tire pas non plus de plans sur la comète en sachant que la priorité désormais est de s’extirper de la zone rouge le plus vite possible." En essayant de bénéficier encore d’un peu de réussite même si Laurent Debeurne sait que la chance, cela ne vient pas tout seul, ça se provoque !