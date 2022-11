Frasnes est tombé dans le (sale) jeu jettois

Se rattraper face à l’ASUB

Et pourtant, les hommes de Cédric Bleus auraient pu l’emporter. "Après avoir été menés, on a réussi à reprendre les devants à 10-8 grâce à deux essais signés Julien Pessemier et Pierre Bouillez. Malheureusement, comme face à Mons, on a été surpris sur des contres (10-18). On passe souvent du temps dans les 22 mètres adverses. Mais parfois, on éprouve des difficultés à revenir sur des relances rapides. C’est un point que l’on va devoir travailler. Même si, à notre décharge, on a terminé la partie avec des pions qui n’étaient plus à leur place. Suite aux trop nombreuses blessures, preuve de la rudesse de la rencontre, on a dû effectuer pas mal de changements".

Au classement, les Frasnois loupent l’opportunité de revenir sur le top 5. "C’était un match à dix points. Mais ce qu’on regrette surtout, c’est de perdre à la maison. Car on aurait aimé rester invaincus le plus longtemps possible. On va devoir se relancer dimanche (15 h) lors de notre déplacement à l’ASUB. Même si notre effectif ne sera pas du tout au complet vu les blessures. Cela risque d’être compliqué".

Avec deux victoires et trois défaites, le bilan des Fourmis n’est pas spécialement bon. Mais le manager frasnois ne s’inquiète pas outre mesure. " Je ne reviendrai pas plus sur la défaite contre Jette. Les deux autres sont venues contre Mons et BW Est qui jouent la montée. On n’est donc pas si mal.

Puis, plus que les résultats, ce qui nous importe surtout c’est de garder cet esprit de camaraderie dans le groupe. On sent que les soirées et repas de groupe paient sur le terrain. On s’entraide tous, même quand il y a une erreur. On parvient aussi à intégrer des jeunes, dont un pilier de 18 ans. C’est un de nos objectifs de club. Cela prouve que notre structure vit bien à tous les étages ".