Dame Chance a succombé aux charmes de l’AC

Il faut savoir forcer la réussite, ce que les troupes de Corentin Douterlungne n’avaient que trop rarement réalisé jusqu’ici mais le derby face à Obigies a remis les pendules à l’heure ! Pourtant, le but d’Elicaste et les arrêts de Spreux semblaient prouver le contraire avant que la tendance ne s’inverse avec deux ballons relâchés par le gardien obigeois et une transversale qui a repoussé deux envois sur la même action ! Du rarement vu mais ne nous faites pas dire ce que nous ne pensons pas. Fabien Delbeeke résume à merveille notre sentiment : « La défaite est méritée malgré un but annulé et deux barres. Sans bien jouer, on était devant, on aurait pu ramener quelque chose mais ça aurait ressemblé à un hold-up. On n’était pas bien en place, perturbés par la disposition de l’adversaire. Je n’ai pas retrouvé les bases de notre esprit d’équipe. Quand les joueurs commencent à s’engueuler en rejetant la faute sur le voisin, c’est que ça ne tourne pas. »