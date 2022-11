Coupe: la revanche de l’Estu ?

Même si le déplacement à Izegem ne faisait sans doute pas partie des matches cochés par Romain Poix en début de saison au regard des ambitions affichées par l’équipe flandrienne coachée par Robin Mathijs, il va sans dire que la défaite concédée ce dernier samedi dans le cadre du championnat et de la dernière journée de la phase aller n’a pas fait belle impression, la prestation d’ensemble offerte étant bien trop insuffisante. « On n’y était pas du tout ! », reconnaissait-on d’ailleurs volontiers dans le camp tournaisien en faisant surtout référence à l’entame catastrophique de chaque mi-temps qui a mené l’équipe à sa perte sur le parquet d’un Izegem qui n’en demandait bien évidemment pas tant. L’heure de la revanche tournaisienne sonnera-t-elle quatre jours plus tard, dès ce mercredi soir (20 h 15), dans le cadre de la Coupe de Belgique et de ses huitièmes de finale ? L’occasion est en tous les cas belle de se reprendre directement, à domicile qui plus est ! L.D.