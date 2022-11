« C’est avant tout une victoire collective »

Yves Lefebvre était particulièrement satisfait du comportement de sa P1 lessinoise ce week-end. « C’est, sans discussion possible, notre plus beau match depuis le début de saison. On a battu un adversaire qui avait tout de même remporté quatre matchs sur six avant de se déplacer chez nous. L’ADS a un super service. Toutes ses joueuses utilisent un jump flottant bien agressif. Fot heureusement à peu près toujours dans la même zone. Et les filles se sont vite adaptées à la situation. La réception orchestrée par Amélie Vancrombrughe, dont c’était le retour après une blessure au tendon d’Achille, a donc tenu le coup. Le groupe a aussi profité de Caroline Flament, qui a été comme à son habitude au four et au moulin que ce soit en défense ou dans le jeu de relances. Les attaquantes, elles, ont toutes pris leurs responsabilités. Mention spéciale peut-être pour Vlavanna Lison à l’aile, Nolane Masure au centre et pour Auxane De Cnop, qui est bien montée. Mais c’est avant tout une belle victoire collective. » P.VA.