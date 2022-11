« Nous avons offert les deux buts à Solières »

Contre les Acrenois, Solières avait misé sur son gardien habituel pour évoluer dans le rôle d’attaquant de pointe. Plutôt original mais payant puisque c’est Crahay qui ouvrait le score peu avant la demi-heure ! Si c’est un "vrai attaquant", à savoir Delaunoit, qui égalisait à la 88e, les Acrenois ne parvenaient pas à préserver leur avantage malgré le fait d’être en supériorité numérique. Peut-être trop ambitieux, les hommes de Fabrice Milone ont trop voulu la victoire, encaissant le 2-1 à la 92e. "On offre les deux buts, pestait-il, dimanche, à l’issue des débats. Solières marque sur sa première occasion suite à une relance approximative de notre part au départ de l’action. Au repos, on a voulu secouer les garçons. On leur a passé un savon afin qu’ils soient plus actifs en seconde période même si, en première, l’entame nous avait été favorable, Solières ayant eu du mal à contrer notre style de jeu. On réussit à égaliser en fin de match et on aurait dû rentrer avec un point mais il y a encore eu ce but idiot que l’on encaisse."