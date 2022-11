Le retour des vieux briscards fait recette

On avait revu Balasse et Ramon dès la saison dernière, et le second nommé porte la JS depuis lors. Ce n’est pas le coach dottignien Damien Schiavone qui dira le contraire: "Encore 19 points et 16 rebonds, son rôle est capital, sur et en dehors du parquet. Il apporte son expérience et se montre de très bon conseil avec les jeunes. Lui et une alternance de défenses nous ont permis d’émerger à Mons en seconde mi-temps." À Celles, c’est Van Damme (3 points) qui est venu dépanner alors qu’il avait rangé les baskets. Face au revenant Daujan (11) dans les rangs templeuvois, c’était à un fameux duel de meneurs que l’on avait droit, sans faire injure au vétéran Montoisy (5). Le Blue Gold était néanmoins trois crans au-dessus, dans le sillage d’un Delfosse des grands soirs et déjà auteur de 17 points dans le premier quart (25 au total) pour lancer les Cellois vers un plantureux succès. En face, Jérôme Geers se montrait dépité: "J’avais déjà perdu Payen, puis Beuscart, et Vanhoutte a rejoint à son tour l’infirmerie dès le deuxième quart. À sept contre une formation très organisée, on a manqué d’un peu de tout. Je dois admettre que ce n’est pas de très bon augure pour la suite."