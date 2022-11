« Ils sont capables d’énormes sacrifices »

Mais comme la place au classement, c’est terriblement secondaire – dix minutes après le coup de sifflet du match de dimanche, les joueurs l’analysaient malgré tout ! –, parlons de foot, de jeu et de la façon dont Ath a appréhendé la réception des Taminois… Disons-le sans trembler: c’était encore plus que bof en première période ! "Et pourtant, vous pouvez aller voir le tableau dans le vestiaire. Il y était encore noté d’être dans l’action et non dans la réaction. Complètement loupé en offrant un jeu soporifique, en étant mené 0-1 après une vingtaine de minutes, puis 0-2 dès le retour des vestiaires ! Je n’y comprends rien, c’est dingue", soufflait le coach athois à l’issue des débats.

« Le 2-2: une évidence ! »

Ce qui était bien plus dingue, c’est que les joueurs de David Bourlard ont semblé attendre d’être en infériorité numérique suite à l’exclusion logique de leur gardien Alex Zimine pour offrir un meilleur visage. "Ça leur a peut-être mis un sacré coup de fouet… Et on a aussi tenté quelque chose en évoluant dans un improbable 3-3-3. Le reste de l’équipe s’est mis dans les traces de nos trois défenseurs (NDLR: Joachim Dubois, Melvin Bonnier, Chris Nzuzi) qui ont été monstrueux, se retrouvant pourtant homme contre homme. Il y a aussi eu les montées au jeu de gars qui ont totalement l’ADN du club. Vous pourriez croire que ça fait chier des mecs de la trempe de Sven Leleux, Jo Eckhaut et Valentin Romont de se retrouver sur le banc mais non, ils sont là, pleinement concernés malgré le statut de réserviste qui était le leur sur ce match. Franchement, chapeau à eux car, dès leur entrée sur le terrain, on a senti que ça y allait de nouveau franco dans les duels. De sorte que je n’ai même pas été surpris qu’on réussisse à réduire le score. Là, j’étais déjà sûr qu’on allait égaliser. D’ailleurs, à 1-2, j’avais déjà demandé à Bastien (NDLR: Letellier, son adjoint) de me préparer une composition plus défensive une fois qu’on serait revenu à égalité."

« J’ai vu dix chiens »

Une égalisation signée Zakarya El Araïchi bien placé sur un ballon relâché par le gardien. "Ce but était comme une évidence, insistait David Bourlard. Du banc, on sentait qu’il allait se passer un truc ! On sentait bien que l’atmosphère avait changé, que le match avait basculé alors qu’en face, ils étaient pourtant un de plus !" Au point de croire à une victoire possible. "Je nous pensais capables de le faire, oui, tant l’envie des gars était débordante. Durant la dernière demi-heure de jeu, j’ai vu dix chiens sur le terrain. Ça courait partout, ça s’arrachait sur chaque ballon ! J’en viens même à me dire que je n’aurais pas dû les retenir en toute fin de match quand je les replaçais pour conserver un nul qui est un bon résultat vu les circonstances. Au-delà du point engrangé, je retiens surtout que ce groupe est surprenant. C’est une bande de potes capables de consentir d’énormes sacrifices. Ils cultivent ça à chaque instant ! Ce n’est pas pour rien si on doit quasi les mettre à la porte de la buvette les soirs d’entraînement. Ils aiment être en groupe ! Ils sont solidaires et c’est plaisant à voir !"