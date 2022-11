Denays au palmarès de la Trinité

Certes il n’aura plu que l’après-midi mais sur le coup de 10 h, le vent était plutôt frais pour le départ de la 28e édition du Jogging du Mont de la Trinité organisé par le club de Kain Bruyère. On semble bien parti pour retrouver une participation plus régulière après l’intrusion du Covid… La semaine dernière, on avait enregistré 525 arrivées sur le terrain roulant de l’Automnale. On sait que dès qu’une course revient sur le Saint-Aubertin, il y a du dénivelé… Ce dimanche, au départ du Collège de Kain, on a enregistré 533 inscriptions et 525 participants ont rallié l’arrivée à l’issue des 12,550 km. On suppose que la course de Rumes de dimanche prochain va rassembler de nombreux concurrents vu la courte distance et un circuit plutôt rapide…