Buts: 2e Dekeyser (0-1), 24e Decorte (0-2). Ardennes flamandes: De Prez (33e Watte), Desmet, Baele, Msili (38e Vandenabeele), Vandenberghe, Cadron (67e Gassama), Ndikumana, Deviaene, Polet, De Ridder, Foucart. Mariakerke: Van Buynder, Severino, Mirvic, Van Cauwenberge, Dekeyser, Depoorter, Decorte (74e Thybaert), Landuyt, Fikaj (87e Arican), De Meyer, Debo. Arbitre: M. Devlaminck.

Ce n’était pas la grande foule du côté de la chaussée de Leuze ce samedi soir pour assister à la venue de Mariakerke. Et malheureusement pour les quelques supporters renaisiens qui se sont déplacés au stade, la partie ne pouvait pas plus mal démarrer pour leurs protégés. Sur la première attaque des joueurs visiteurs dès la 2e minute de jeu, les Renaisiens se faisaient ainsi surprendre. Dekeyser trompait ainsi De Prez comme à l’entraînement pour l’ouverture du score (0-1). Les locaux monopolisaient ensuite le cuir mais sans s’approcher du portier adverse. De Prez devait encore intervenir à la 16e pour détourner en corner un missile visiteur. À la 20e, un centre de la droite ne pouvait être repris par les attaquants locaux et la défense adverse en profitait pour se dégager. Decorde ne loupait pas sa chance à la 24e minute en faisant 0-2. Les visités essayaient bien de réagir mais ne mettaient pas Van Buynder à contribution. À la 32e, le gardien renaisien De Prez se blessait en intervenant et devait sortir, laissant ainsi sa place dans les cages à Watte. Il ne se passera plus rien avant la pause.

Les visités dominaient le début de seconde période mais ils ne se créaient pas de réelles possibilités. Ce qui relançait les visiteurs qui se rebiffaient de plus en plus alors qu’ils menaient déjà de deux buts. Mais ce sont les locaux qui forçaient malgré tout corner sur corner. Malheureusement, sans réelle occasion de but, ces phases arrêtées ne donnant que si peu de frayeurs à Van Buynder. À la 64e, c’est un attaquant visiteur qui se créait même une réelle possibilité sans parvenir à conclure. Cela maintenait un semblant de suspense dans le match. Vite annihilé à la 72e par Van Buynder qui déviait en corner une fusée locale qui filait dans la lucarne. À la minute suivante, Ndikuma se créait une belle occasion mais le cuir ne voulait pas finir dans les filets visiteurs. Il reprenait ensuite un centre mais la balle filait encore au-dessus de la barre transversale. Il ne se passera plus rien avant le coup de sifflet final, les locaux s’inclinant pour la première fois à domicile.