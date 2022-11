Un Tangle décisif et un Sylla magique

Molenbaix se déplace à Ransart sans Petit, malade toute la nuit, et Dezitter, suspendu.

Un coup-franc local botté au second poteau remisé en retrait vers Miceli offre l’avantage aux locaux après quelques minutes. Molenbaix n’y est pas et doit subir un jeu agressif ainsi qu’une ambiance assez délétère. Sur la surface de jeu, les visiteurs ne se créent quasi aucune occasion digne de ce nom et regagnent les vestiaires avec un désavantage somme toute logique. Molenbaix remonte avec d’autres intentions. Replacé en attaque, Tangle est lancé en profondeur par De Coninck pour l’égalisation celloise. Et les visiteurs ne s’arrêtent pas en si bon chemin. Une action de Sylla donne l’avantage à ses couleurs. Celles-ci maîtrisent le reste de la seconde période et ne répondent pas aux provocations locales. C’est même Zidda qui quitte prématurément ses équipiers pour deux cartons jaunes successifs alors que les arrêts de jeu débutent. Trois bons points molenbaisiens qui confirment ceux conquis à Solre avant la trêve de la Coupe.