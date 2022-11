Tournai gagne le sommet au tie-break

Favoris sur le papier, les Courtraisiens doivent faire face à une défection importante à l’entame du match, puisque leur libero principal s’est blessé. Bien qu’il ne soit pas remplacé, leur réception est stable tout comme celle des Tournaisiens, malgré les services flottants qui visent systématiquement Quentin Genin. Le bloc s’organise bien aussi des deux côtés et le jeu s’équilibre jusqu’à 5-5. Les deux équipes tentent de déstabiliser la réception adverse et commettent beaucoup de fautes au service mais restent au coude à coude (10-10). Néanmoins, la distribution variée de Gil Vincart, qui trouve un très bon Louis Petitprez (17-14) et de bons blocs de Boris Lecomte finissent par permettre à Tournai de se détacher (19-15). Courtrai réagit alors par de bonnes attaques à l’aile et revient à 19-17, puis à 23-22. Mais le Skill s’accroche et finit par emporter la manche après deux balles de set (25-23). Le deuxième set sera à sens unique. Les Tournaisiens craquent en réception et au bloc et de leur côté, les Flandriens prennent confiance à la passe et jouent régulièrement la pipe, sans jamais être bloqués (20-25).

Le Skill réagit bien dès le début du set suivant et fait jeu égal avec son adversaire jusqu’à 12-12 grâce notamment à de meilleurs blocs. Un premier écart est créé par de bons services de Louis Godin et une bonne distribution de Gil Vincart (19-15). Courtrai revient progressivement à 21-20 en jouant par le centre, mais il commet des fautes directes et Louis Godin sert à nouveau très bien et ramène les siens à 24-20. Tournai l’emporte finalement 25-21.

Le quatrième set voit une nouvelle réaction des Flandriens, qui dominent en jouant aux ailes, jusqu’à ce que Boris Lecomte réussisse de bons blocs et redonne espoir à son équipe. Ce sera pourtant de très courte durée, malgré les nombreux changements tentés par le coach tournaisien. Les locaux s’inclinent 19-25 et sont ainsi contraints au tie-break. Au set décisif, les deux équipes se tiennent jusqu’à 9-8, lorsque Lucas Lefort et Martin Leturcq rentrent bien au service et donnent l’avantage à leur équipe. Les visiteurs fébriles commettent des fautes à l’attaque. Ils ne reviendront plus au score et ils s’inclineront 15-12, malgré une balle de match sauvée.