Tournai domine Onhaye: trois beaux points avec les tripes et tout le reste !

Une victoire d’équipe. De celles qui comptent parce que c’est le premier succès décroché contre un pensionnaire du top 5 – juste derrière Saint-Symphorien – Onhaye venant de louper la tranche de peu. C’est aussi avec Aische la prestation la plus aboutie et surtout une rencontre collective, avec onze joueurs faisant bloc d’abord pour endiguer les assauts d’une formation visiteuse conquérante avant la pause, puis après qu’elle ait encaissé ; ensuite en réussissant à inscrire un fort joli but couronnant un match solidaire.

Un peu de tohu-bohu dans l’effectif avec Thambwe reprenant le poste de Holuigue invité à remonter d’un cran pour suppléer Zanzan retrouvant l’axe. Pas deuxième pour des prunes, Onhaye justifie illico son statut, s’appropriant le ballon et forçant les Tournaisiens à parer les coups qui ne viennent pas parce que les défenseurs – et le reste de l’équipe on le répète ! – font les efforts les uns pour les autres. Avec pour conséquence que les visiteurs ne se procurent pas plus d’occasions que cela, même s’ils réclament à quelques reprises des penaltys pour des fautes sur Lorenzon ou des fautes de main sans réaction de l’arbitre: "C’est le même ref qui nous a réduits à neuf contre le Pays Vert en faisant un rapport sur un joueur qui a pris six semaines avant que les images TV ne l’innocentent. Je n’ai rien à ajouter", se désole Lionel Browaeys.

Guerri, Gilain et Guiot se manifestent mais sans cadrer ! Réplique identique à Tournai avec Zanzan, Calon et Kaba. La seule vraie occasion échoit à Destrain qui réussit à s’infiltrer avant de voir son envoi dévié par le gardien à une minute du repos. Superbe occase que les Sang et Or ne regrettent pas puisque Zanzan envoie Calon à la rencontre du gardien adverse une dizaine de minutes après le retour des vestiaires ; l’envoi placé de Maxime ne laisse aucune chance à De Vriendt.

Onhaye accuse un peu le coup avant d’enfourcher à nouveau son cheval de bataille: un coup franc de Lizen est dévié de la tête par Lorenzon avant de revenir sur celle de Gilain qui échoue quelques centimètres à côté. Les Tournaisiens défendent chaque centimètre de terrain bec et ongles alors qu’en bord de touche, on entend davantage un Enzo Bellia reconverti en coach le temps de sa suspension que son coach Jérémy Descarpentries.

La machine est repartie

Ze déroule le tapis rouge sous les semelles de Destrain à la 78e pour un duel que chacun croit gagnant mais le tir de Malory passe de peu à côté. Les supporters craignent le pire avec ce gâchis – un dernier tir de Gilain est sorti par Gianquinto mais les Sang et Or s’arc-bouteront pour conserver un succès qui montre cette fois clairement le retour aux affaires des troupes de Jérémy Descarpentries: quatre buts inscrits, aucun encaissé, neuf points sur neuf, les deux succès face aux derniers ont été rentabilisés. Et le déplacement à Jodoigne va être une nouvelle occasion de prouver que la machine est repartie.