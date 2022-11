Thieulain s’est arrêté au stade des demies

Ce week-end, la province d’Alicante accueillait la Ligue des champions de Llarges, discipline qui se rapproche de notre balle pelote. C’est à Sella que se déroulait le plus gros du tournoi avec, notamment, dès le samedi la phase de poules. Une première partie de compétition qui a souri à Thieulain qui a confirmé le statut de tête de série que les organisateurs lui avaient accordé en remportant ses deux luttes, 6-4 face aux Espagnols de Relleu et 6-2 contre Maubeuge. L’équipe française, qui preste dans le championnat belge, ne voyait du coup pas les demi-finales. Pas plus que les autres Belges présents sur le sol ibérique. Kerksken, avec Sam Brassart et Tanguy Willaert en ses rangs, a été sévèrement battu par les Espagnols de Benidorm et par les Néerlandais de Franeker: 6-1 à chaque fois ! Quant à Baasrode, ça aura été bien mieux même si ça n’a pas suffi pour les équipiers d’Adrien Roger et Max Debauchies qui ont été vaincus 6-0 par les locaux de Sella 6-0 avant de dominer les Basques de Guipuzkoa 6-2.