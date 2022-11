Renquin frustre la jeunesse montoise

Pluie, vent et froid s’invitent pour cette rencontre pour laquelle Leclercq doit déclarer forfait suite à une blessure encourue jeudi dernier en toute fin d’entraînement. Dès lors, la défense belœilloise est remaniée suite aux autres forfaits de Fretin et Lericque.

L’Union met donc la pression à l’avant et il ne faut que onze minutes de jeu pour voir Renquin armer un envoi fuyant qui trompe la vigilance de Collette. Le portier montois prend ensuite sa revanche en réussissant sa sortie devant l’attaquant local. Mais sur le corner qui suit, une main visiteuse est sifflée dans le rectangle. Collette et Renquin se retrouvent face à face avec l’avantage qui sourit à nouveau au Belœillois. L’Union est sur le velours mais Laï oublie de corser l’addition suite à un débordement de Renquin suivi d’un centre en retrait parfait. Après un nouvel essai de Beugnies, une erreur individuelle unioniste permet à Deworme de relancer l’intérêt de la partie juste avant de connaître la pause !

Ce goal gonfle le moral des troupes montoises, plus présentes en deuxième période. Maes est contré alors que Laï doit revenir en catastrophe devant le même attaquant suite à une nouvelle approximation locale. Belœil équilibre les occasions via Renquin et Beugnies avant qu’il ne soit réduit à dix suite à la seconde jaune reçue par Vanveuren. Une exclusion dont profitent les visiteurs, le une-deux parfait entre Lor et Benyagoub permet au premier nommé de rétablir le partage au tableau d’affichage. Belœil est piqué au vif et il faut une parade exceptionnelle de Collette pour empêcher Renquin de scorer à nouveau. Ce sera cependant chose faite suite à un autre penalty causé par une main volontaire de Vannieuwenborgh devant la ligne et transformé par l’inévitable Renquin, en deux temps toutefois. Les deux équipes se retrouvent à dix. Les jeux sont faits et ce n’est pas le dernier envoi de Maes qui récompense la très belle prestation montoise chez le leader qui changera la donne. Un leader qui s’en sort sans dommage après avoir été inquiété par le promu.