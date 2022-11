Les visiteurs sont bien en place pour commencer la rencontre et leur première période sera d’ailleurs de très belle facture. Le but d’ouverture viendra d’une diagonale de Bouanati bien relayée par Ravicini et ponctuée d’une tête victorieuse signée par Tsekouras. Secci aurait pu doubler la mise dans la foulée, il rate cependant son duel avec le gardien local. Des locaux qui vont accentuer la pression dès le retour des vestiaires et Pommerœul va alors logiquement reculer un peu dans le jeu. Les occasions vont finalement se partager entre les deux formations et plus rien ne viendra modifier la marque. Une victoire qui fait du bien pour les joueurs de Pommerœul.

USG Quevy – Meslin GM 4-0

Une rencontre qui reste assez fermée au cours de la première période avec de petits temps forts de part et d’autre qui n’amènent que très peu de danger devant le but adverse. C’est donc toujours 0-0 à la pause. Meslin n’est pas remonté avec les meilleures intentions en seconde période et cela va vite se voir avec les espaces laissés à la formation locale. Gobert ouvre la marque à la 58e pour le compte de Quevy. Mairesse doublera la mise immédiatement. En manque flagrant de concentration, les joueurs visiteurs vont encore encaisser deux autres buts des mêmes joueurs et s’incliner de la sorte assez largement.

Tertre-Hautrage B – Chièvres 1-1

Si Tertre avait mené par trois buts d’écart à la pause, personne n’y aurait trouvé à redire tant la domination des locaux était totale. C’est cependant 0-0 à la pause. Après les citrons, les Aviateurs sont mieux en jambes et Sock aurait mérité qu’un penalty soit sifflé en sa faveur. C’est Delavallée qui va entamer la marque via un coup franc qui file directement dans les filets. Joye et Ehntani sont bien proches du 0-2, mais c’est au contraire Di Loreto qui va égaliser suite à une phase confuse à laquelle il met fin. Sock aura une dernière possibilité, le score ne changera pourtant plus.

Lens – Belœil B 2-1

Belœil B n’a vraiment pas mérité cette défaite tant les occasions de but furent nombreuses en sar faveur. Il convient cependant de les mettre au fond pour espérer autre chose qu’un court revers. Lens va ouvrir la marque d’une frappe prenant de la vitesse avec l’état du terrain et ce score sera doublé avec la malencontreuse contribution d’un arrière visiteur. En deuxième période, après des occasions pour Huart, Delépine et Rodia, c’est finalement Broquet qui fixera les chiffres à l’ultime minute de la rencontre.

Harchies-Bernissart – Flénu B 2-0

Après des essais infructueux de Nis et Cassina, le premier nommé va ouvrir le score à la 11e. Flénu se retrouve à dix peu avant la pause. En seconde période, les locaux ne vont pas vraiment profiter de cette supériorité numérique, les visiteurs se montrant même meilleurs qu’avec leur formation au complet. C’est Marchi qui va avoir le geste salvateur puisque, fraîchement monté au jeu, il envoie Mode sur orbite, ce dernier doublant la marque tout en ayant été copieusement bousculé. Suite à cette action de jeu, Flénu perdra un autre de ses joueurs, exclu lui aussi, et terminera la rencontre à neuf face à des joueurs bernissartois qui en sortent vainqueurs.

Vaudignies – Ghlin 0-0

Sur l’ensemble de la rencontre, Vaudignies s’est créé plus d’occasions que son hôte. À la 5e, De Waele choisit de faire une passe latérale devant le but qui était pourtant grand couvert devant lui. Un essai de sa part aurait connu meilleur sort. En toute fin de rencontre, ce même joueur se présente seul face au gardien adverse, mais ce dernier a le dernier mot et arrête son envoi. L’adversaire du jour reste derrière au classement, mais il était possible de faire bien mieux.