C’était le match piège par excellence pour la formation qui mène la danse dans la série et c’est finalement Rongy qui s’est énervé tout seul et a perdu le fil de la rencontre. Hernandez ouvre la marque, reprenant un coup franc d’un joli coup de tête. Hendoux profite d’un bon centre pour devancer le gardien local et ainsi doubler les chiffres. Dubois fera 0-3 peu avant la pause. La seconde période sera de moins bonne facture avec une équipe d’Esplechin ratant de nombreuses occasions de but et une formation locale démobilisée ayant bien du mal à se contenir.

Sq. Mouscron – Pays Vert B 5-1

Les locaux sont dominateurs durant les 20 premières minutes au bout desquelles Brouillard ouvre la marque en leur faveur. Paternotte réplique et égalise. La suite sera équilibrée avant le retour aux vestiaires. Après les citrons, la Squadra met plus d’agressivité dans les duels et va s’imposer physiquement. Quique fait 2-1, Bouillard y va d’une nouvelle réalisation pour le 3-1. Moreau est l’auteur du 4-1 et El Housni va profiter d’une faute commise sur lui dans le rectangle pour transformer le penalty justement accordé (5-1).

Bléharies – Béclers 1-3

Une rapide remise en touche permet à Brackelaere d’ouvrir le score dès la minute initiale. Une faute du gardien visiteur sur Desmedt donne l’occasion à Marghem d’égaliser sur le penalty justement accordé. Nouvelle remise en touche rapide et c’est Cozic qui en profite pour faire 1-2 avant la pause. Béclers va dominer le second acte et imposer son expérience face à la jeunesse locale. C’est B. Velghe qui fixera les chiffres à 1-3.

Thumaide – FC Tournai B 1-1

Durant la première période, les occasions les plus dangereuses vont échoir aux locaux qui manqueront de précision notamment par Dris et Crombin. Tournai reste dangereux sur les contres. Huon ouvre la marque à la 65e en profitant d’une balle qui tarde à être dégagée dans le rectangle adverse. Tournai égalise par Lechantre à un quart d’heure du terme.

Péruwelz B – Escanaffles 1-3

À la 6e, une frappe du local Gahungu est repoussée par le gardien. Cara trouve ensuite la latte, tandis que sur la reprise un but va être refusé à Péruwelz. Cara manque encore de précision, tandis qu’un nouvel envoi de Gahungu est dévié par le gardien. Sur un corner, Moerman est bien placé pour faire 0-1 avant la pause ! Dès la reprise, une frappe est déviée par un défenseur local dans son propre but, c’est 0-2. Tola profite d’un long ballon pour aller encore alourdir la marque (0-3). Sur un centre de Giudice, Cara fera 1-3 peu avant la fin de la partie.

Hérinnes – Ellezelles 0-14

C’est assurément le score du week-end avec cette très lourde défaite d’une équipe de Hérinnes qui semble bien malade… Ainsi, il ne manquait pas moins de sept joueurs la veille du match et il a fallu battre le rappel afin de présenter une formation complète à coucher sur la feuille de match. On ne voulait pas non plus déclarer forfait et il est certain que les prochaines semaines seront bien difficiles à vivre pour le club qui vient de monter et qui connaît les pires difficultés avec son noyau décimé en raison de l’abandon du navire par de nombreux joueurs. C’est courageusement que la formation locale a tenu le coup durant les vingt premières minutes. Schreyers et un doublé de Hajaje vont permettre aux visiteurs de rentrer avec cette belle avance à la pause. Après les citrons, ce fut l’effondrement total avec des buts inscrits par Neukermans (4), Vanderroost (3), Schreyers (2), Flamant et Bermejo.

Étoilés Ere B – Havinnes 1-3

À la 22e, Ere perd deux duels consécutifs, Mbuy en profitant pour déflorer la marque. Suite à un corner, Flamant voit sa reprise de la tête faire mouche à la 40e (0-2). À la 55e, une faute est commise sur Duret dans le rectangle, Castel diminue l’écart. Ere poussera alors pour égaliser, tout en se découvrant. Dendauw est bien proche de l’égalisation. Descamps va profiter des espaces qui se libèrent devant lui pour fixer les chiffres à 1-3 à la 85e.

Velaines – Luingne B 1-3

À la demi-heure, après une belle occasion pour Bourichon, Catteaux va s’échapper sur le contre et fera 0-1. Dès la reprise, Lavens double la mise avec une formation locale tardant à se remobiliser après la pause. Lacroix est ensuite fauché dans le grand rectangle, ce qui permet à Bourichon de faire 1-2 sur le penalty. En fin de partie, Delabie va fixer les chiffres à 1-3.