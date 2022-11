Le premier quart d’heure de la rencontre entre les Anvinois et les Wiersiens est à mettre à l’actif des joueurs visiteurs qui profitent de l’appui du vent pour faire mal aux locaux. Anvaing laisse toutefois passer l’orage avant de prendre la suite du match à son compte. À la 65e minute de jeu, Delquignies sort ainsi victorieux d’un cafouillage pour l’ouverture du score en faveur de l’AC. Face à la pression mise par les Mauves, Anvaing pense tenir le bon bout mais à quelques minutes du terme, une faute de main, pourtant inexistante au regard du banc de touche local, est sanctionnée d’un penalty par l’arbitre de la partie. C’est Huon qui se charge de le transformer et offre ainsi un partage flatté à son équipe. Les locaux ne peuvent s’en prendre toutefois qu’à eux-mêmes car ils ont oublié de plier le match à plusieurs reprises, ce dont ont pleinement profité les visiteurs.

Havinnes B – Wodecq B 5-1

Durant le premier quart d’heure de la partie, Wodecq profite de l’appui du vent pour dominer son sujet sur la pelouse havinnoise. Chacun buteur de leur équipe, Eickmayer et Baguet font passer le score à 1-1 durant cette période initiale. Un peu plus dans les cordes, Havinnes réussit pourtant à prendre les devants par Vercruysse pour le retour aux vestiaires. Changement de décor dès la reprise avec la formation locale qui s’envole vers un succès facile grâce au doublé de Deplechin suivi du but de Debiève. Chaque équipe a eu sa mi-temps à la différence qu’Havinnes a su concrétiser ses occasions obtenues.

Brunehaut – Rongy B 5-0

Après une première période équilibrée avec un avantage de deux buts pour Brunehaut à la pause sur une conclusion de Mascret et un penalty transformé par Walkiers, Rongy B pousse le premier quart d’heure de la seconde mi-temps, mais les locaux parviennent à bien sortir en contres et aggraver le score qui atteindra le forfait via Chantry, Godart et Donnez. Victoire logique pour Brunehaut qui n’a pas donné l’occasion à Rongy de pouvoir revenir à un moment donné.

Risquons-Tout B – Thumaide B 4-4

La première mi-temps est partagée avec des temps forts de part et d’autre. Thumaide rentre aux vestiaires avec un avantage de 0-1 amené sur une infiltration de Bollue. À la reprise, Thumaide mène rapidement 0-3 sur des erreurs défensives bien exploitées par Libre et Delbecq. À la 49e minute, De Sousa ne se prive pas pour faire 1-3 sur un penalty juste avant que Thumaide reprenne son avance sur un autogoal. Le doublé de Dewitte avant l’heure de jeu donne un sursaut d’orgueil à Risquons-Tout qui tente le tout pour le tout pour réussir à arracher le point à la dernière minute sur un penalty transformé par De Sousa.

Barry-Carrières – Taintignies 1-2

Avec la descente du terrain, Barry domine les débats au cours de la première période. À la 5e, après avoir récupéré un dégagement du gardien de manière un peu inattendue à cause du vent, Scarpino glisse ensuite le ballon sur sa gauche pour Delrue qui traverse la défense adverse et ouvre le score. Barry continue à se procurer des occasions mais ne parvient pas à se mettre à l’abri. Après la pause, la défense de Barry cadenasse le jeu de Taintignies qui doit attendre le dernier quart d’heure pour égaliser sur une frappe déviée qui prend le gardien à contre-pied. Alors qu’on croit au nul logique entre les deux formations, Taintignies passe devant en inscrivant le 1-2 à la 85e sur un coup franc tiré du rond central botté par son gardien qui est porté par le vent jusqu’en pleine lucarne.

Leuze-Lignette B – Houtaing 0-9

Le match s’est déroulé dans une très bonne ambiance. Houtaing a pris directement le match au sérieux et en main. Déforcés, les "B" de Lignette ont manqué de physique et de mental pour essayer de rivaliser. Les buts ont été concrétisés par Barbieux, D’Hautcourt, Cincinnato, De Bock, Duvivier, Bottequin (2) et Derobertmasure (2) pour un score final de 0-9.