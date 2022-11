Moen subit durant les 20 premières minutes et deux erreurs permettent à Bourgeois de planter deux roses (11e et 16). Piqués au vif, les visiteurs se rebiffent, mais c’est Wevelgem qui passe tout près du KO. En fin de première mi-temps, les promus loupent trois occasions. Après la pause, les visiteurs reviennent au score via Merchier, peu après l’heure de jeu. Dominants, les Jaunes laissent passer l’égalisation et se font punir sur une sortie de défense, ponctuée par Allard à la 70e. À la 75e, Gaziano réduit la marque sur penalty. Moen pousse tant et plus, mais n’empochera pas le point mérité. "Je tiens le même discours que la semaine dernière, mais cette défaite face au leader ne m’inquiète pas au vu du jeu proposé."

Dottignies – Geluveld 1-2

Face à une équipe de Geluveld moins forte, mais combative sur chaque ballon, les locaux sont apathiques. Et ils sont d’ailleurs punis par Duthieuw (32e), qui met les siens aux commandes sur la première action des visiteurs. Heureusement, les Dottigniens égalisent sur penalty dans la foulée (Slowik à la 33e). Le second acte est outrageusement dominé par les troupes de De Vreese, mais le score n’évolue pas, malgré les nombreuses occasions franches. Pire, Dottignies sera crucifié dans les arrêts de jeu par Vandekerckhove, qui reprend victorieusement le cuir sur corner. "C’est la quatrième fois cette saison qu’on est battu dans les dernières minutes. On n’a pourtant pas manqué d’occasions pour faire la différence plus tôt. Je peste car la victoire aurait pu nous amener à la seconde place du classement", conclut le coach local.

Merkem Sport – Jespo Comines 1-2

La Jespo domine les débats et propose un foot de qualité, sans pour autant se montrer dangereux. Merkem ouvre le score à la demi-heure par Hosten, qui expédie la première frappe cadrée des locaux au fond des filets. Les visiteurs redominent en seconde période et se voient récompensés lorsque Arffak croise bien son heading sur corner. Peu après l’heure de jeu, les Cominois passent méritoirement devant par Zagula, qui, esseulé reprend un centre de D’Angelo. "Nous avons livré une très bonne partie, expliquait le coach visiteur à l’issue des débats. La victoire est donc plus que méritée."

Ploegsteert – Dikkebus 2-1

Après quelques semaines plus compliquées, les Ploegsteertois ont affiché un bien meilleur visage lors de la réception de Dikkebus. Surtout au niveau du mental affiché ! Gorgé d’eau, le terrain ne facilite pas le beau jeu et fait place aux duels physiques. Menés après 20 minutes à la suite du but de Simoen, les Ploegsteertois profitent de la mi-temps pour changer de schéma tactique et passer en 4-2-3-1, ce qui leur permet de mettre plus de pression sur la défense adverse ! Un changement payant puisqu’Attouk et Desmeytere (autogoal) permettent aux locaux de prendre les devants. Dikkebus à l’occasion de sauver un point à cinq minutes du terme, mais Deparis sort le péno ! À la plus grande joie de Mathieu Vermeire. "Cette victoire peut marquer un tournant car, même menés, nous ne nous sommes pas effondrés mentalement, ce qui était notre point noir au cours de ces dernières semaines."

Westouter – Houthem 1-3

Les hommes de Thomas Magry enchaînent une seconde victoire de rang face à un autre mal classé. Les choses avaient pourtant mal commencé car c’est Deforche qui déflore la marque avant le quart d’heure. Les visiteurs enchaînent les occasions sans tromper Depoorter. Houthem poursuit son siège après la pause et Lamoot fait rapidement 1-1. Dix minutes plus tard, Deriu donne au score son allure finale. "Avec plus de réalisme, le score aurait pu être plus lourd, déclarait le T1 visiteur. Ce bilan de six sur six nous fait le plus grand bien et nous met en confiance pour la suite, avant de défier Menin, sur qui nous pourrons revenir en cas de victoire la semaine prochaine."