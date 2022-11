Deux défaites de rang pour les Acrenois

L’épilogue du duel opposant Solières à la REAL était digne d’un scénario hitchcockien tant le dénouement semblait des plus incertains. Une conclusion quelque peu cruelle pour les Acrenois mais qui rend justice au gros match réalisé par les hommes de Pascal Bairamjan, le coach de Solières. Dès l’entame de cette partie, les locaux font preuve de bonne volonté en attaque et utilisent la vitesse de leurs flancs pour amener le danger. Une tactique récompensée à la 27e quand Maxime Crahay se trouve à la réception d’un splendide centre qui lui a été adressé par Hanrez (1-0). Le buteur solièrois, qui était encore gardien en début de saison, profite de la mauvaise sortie du portier adverse, Herment qui remplace Alexandre suspendu, pour parachever le bon début de match de son équipe. En face, Acren-Lessines éprouve de grosses difficultés à produire du jeu et ne se montre pas assez dangereux devant les cages.

À dix contre onze…

En seconde période, la pression se fait de plus belle sur la défense solièroise. Les équipiers de Hanrez se montrent solidaires et jouent la carte de la contre-attaque à fond. Par deux fois, Crahay pense faire le break en contre mais ses envois passent légèrement à côté de la cible. Solières joue avec son bonheur en ne tuant pas le match et se fait punir à deux minutes du coup de sifflet final. En supériorité numérique depuis l’exclusion d’Espeel à la 85e, les Acrenois réduisent l’écart par l’intermédiaire de Delaunoit, monté un peu plus tôt au jeu (1-1). Tout est donc à refaire pour Solières alors que du côté visiteur, on se met carrément à croire à un succès possible.

À dix contre onze, les Solièrois sont en effet dans les cordes et on se demande encore combien de temps ils pourront tenir. D’autant plus que les adversaires donnent tout pour obtenir les trois points. Mais Acren-Lessines s’expose un peu trop et se fait punir à son tour. Parti dans le dos de la défense, Hanrez s’en va crucifier les Acrenois et offrir la victoire à Solières qui se relance ainsi pleinement dans la course au maintien (2-1).

À la sortie des vestiaires, Cyprien Herment, le portier des Acrenois, ne cachait pas sa frustration. "Ce n’était pas notre meilleur match de la saison, loin de là même ! Mais on ne méritait quand même pas de perdre. Le match nul aurait été plus logique au regard de l’ensemble de la partie. On était un peu perdu en première mi-temps et on ne s’est pas procuré suffisamment d’occasions de but pour inquiéter cette équipe de Solières. En seconde période, on a beaucoup plus poussé afin de revenir au score. Une fois qu’on y est parvenu, on a continué de mettre la pression pour tenter d’arracher la victoire car on sentait qu’il y avait moyen d’y arriver. Malheureusement, on s’est trop découvert et on se fait bêtement punir en contre en fin de match. C’est cruel mais c’est le foot ! Il faut maintenant regarder devant nous et repartir de l’avant."