Des Campenaires impuissantes

Enghien a profité du déplacement à Stambruges pour doubler ses adversaires du soir, au classement comme au marquoir. Le coach Christophe Deglas était content de la prestation de son effectif. « J’avais demandé de se défouler. Elles ont tenu le coup en défense après réajustement. Une victoire collective conquise grâce à bons shoots et des lay-ups. » Son homologue stambrugeois ne pouvait pas en dire autant. « On a bien démarré mais sans confirmer. Les blessures nous mettent dans une situation délicate. Je n’ai presque que des jeunes à disposition. Enghien a affiché plus d’envie, mes joueuses n’ont pas toujours pris les ballons au contact. » S.F.