Quand Geo fait du Fiévez, c’est tout bon !

Geoffrey, gagner 2-5 à Jodoigne n’est pas une performance anodine, surtout pour un Pays Vert qui n’avait jusqu’ici inscrit que huit buts cette saison…

C’est ce qui arrive quand on comprend qu’il ne faut pas attendre la deuxième mi-temps pour se mettre à jouer. C’est ce qui est arrivé trop régulièrement ces dernières semaines, et ça nous a coûté deux points contre Gosselies, on ne voulait pas que ça se répète. D’entrée de jeu, on s’est battu les uns pour les autres, Chacun a respecté les consignes même si les deux buts encaissés résultent d’erreurs qu’on ne peut pas commettre. Mais Quentin Hospied nous a sauvés la mise avec son triplé et Alex Zimine a assuré dans les cages. Le score reflète bien la rencontre, même si Jodoigne est une belle équipe qui aime faire tourner le ballon. Mais elle est tombée sur un os.

Et l’os athois devient de plus en plus difficile à ronger…

C’est le cas lorsque l’on sent qu’on a pris le dessus dans une rencontre. Quand on voit qu’on a plus de répondant, on devient difficile à jouer.

C’est à l’image de ce que vous savez faire, vous personnellement, sur un terrain, non ?

J’aime bien me montrer dur sur mon opposant direct pour lui faire sentir ma présence, lui faire comprendre qu’il va passer un match compliqué.

Il paraît que vous avez été très bon dimanche dernier…

J’ai juste fait du Geo Fiévez !

C’est justement ce que vous demande votre coach…

Tant mieux car je ne sais rien faire d’autre (rires). Dès que je monte sur le terrain, je fais comme d’habitude: me donner à fond ! Et à Jodoigne, le coach m’avait demandé de bien rester en place dans le milieu à côté d’Adrien Vallera. On devait coller les deux numéros 10 adverses.

On était plus dans la glu que dans le pot de colle paraît-il…

Je l’ai serré, oui ! Je l’ai même bien fait chier (sic). Et je crois qu’il en avait marre à la fin du match, qu’il était content de rentrer aux vestiaires. Je joue sur mes qualités qui sont plutôt primaires mais pas inutiles… En match, OK pour me passer une fois, pas deux !

D’où cette carte jaune que vous avez prise dimanche passé ?

Bah oui, le gars, je l’ai chopé. Mais ce n’est qu’un carton, ce n’est pas grave ! Quand c’est pour le bien de mon équipe, je n’ai aucun scrupule à faire la faute nécessaire. Même si ça venait à impliquer une suspension, je n’hésiterai jamais.

Vous n’en étiez qu’à votre seconde titularisation suite à votre blessure…

Et j’affiche encore des lacunes, notamment à la relance. Cette entorse à la blessure m’a bien pourri mon entame de championnat alors qu’en préparation, j’étais très bien. Jimmy Hempte m’avait fait confiance dans le milieu, aux côtés de Mathieu Herbecq. Ça m’a fait râler mais c’est désormais derrière moi.

Il nous est revenu aux oreilles que Geo Fiévez avait posé des conditions cette saison…

Vous êtes bien informé (rires). Ça fait quand même trois ou quatre saisons que je suis mis dans la case du joker, de celui qui dépanne. J’ai joué en défense centrale, à droite, même un peu à gauche mais jamais vraiment dans l’entrejeu, là où je me sens le mieux. J’avais demandé à Jimmy de me donner une vraie chance comme milieu défensif. Et quand David Bourlard l’a remplacé, j’ai réitéré cette demande lors de notre entretien individuel.

Il vous a écouté mais à cette place, il y a de la concurrence !

Il y a Adrien et Mathieu mais aussi Sven Leleux, on est quatre pour deux places. Dimanche dernier, j’ai sans doute profité de la blessure de Mathieu et de l’absence de Sven. Mais je me suis donné à fond pour montrer toute mon utilité. Après, s’il faut dépanner en défense centrale, je reste prêt à le faire aussi.

Ça tombe très bien, Ricardo Di Sciacca est suspendu…

Ça ne veut pas dire que je vais reculer d’office ! Joachim Dubois est de retour, il était sur le banc à Jodoigne et est même monté au jeu. Il est prêt !

Vous êtes en train de vous convaincre que vous ne reculerez pas en défense dimanche…

Non, je suis sûr que Joachim fera un bon match derrière aux côtés de Melvin Bonnier. Même s’il est vrai que, si cela me permet de rester en six, ça me va plutôt pas mal !

Et ce brassard de capitaine que vous avez porté à Jodoigne ?

Un concours de circonstances vu les absences de François Dubois, Joachim, Sven et Mathieu. Pour le coup, c’était au petit bonheur la chance ! Je ne sais pas si j’ai été utile comme capitaine, vous savez. En tout cas, pas dans les paroles ! Peut-être dans les actes, en montrant l’exemple sur le terrain dans la combativité.

David Bourlard a surpris cette semaine en confiant qu’il ne regardait pas le classement…

Mais il a raison et ça me plaît car je ne suis pas trop à regarder les résultats, les adversaires. Se fixer là-dessus n’est jamais bon. Aujourd’hui, le but est de gommer nos lacunes. Le coach, depuis son arrivée, commence à nous amener là où il veut qu’on aille en développant du beau jeu tout en restant agressif et solidaire.

Mais vous savez la place qu’occupe le Pays Vert ?

On est cinquième ou un truc comme ça, non ?

Exact ! Ça vous inspire quoi ?

Qu’il faut gagner le prochain match, surtout à la maison !

Vous savez contre qui ?

Je vais être honnête: je me suis renseigné avant votre appel (rires). C’est Tamines qui sort de trois matches difficiles. Ça ne m’inspire pas forcément du bon car le Pays Vert a l’art d’être assez bon contre les grosses équipes et faire de la merde (sic) face aux autres.