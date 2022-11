Anthony, quatre matches complets sur les six premiers avant une blessure qui vous a privé des quatre derniers. Drôle de début de saison…

Sur le plan comptable, ça aurait pu être mieux. Sur le plan personnel, je n’ai pas à me plaindre de mon temps de jeu avant ma blessure. C’est une première tranche frustrante, surtout pour l’équipe. Pour ma part, j’ai joué de malchance mais c’est le football ! J’avais déjà la pointe d’élongation à Saint-Symphorien… Cela fait maintenant deux semaines et demie que je m’entraîne sans plus rien ressentir.

N’avez-vous pas aussi l’impression d’être victime du passage à trois derrière ?

Pas du tout ! L’entraîneur a changé de système depuis ma blessure et l’équipe a recommencé à gagner. Il a donc raison, c’est lui le boss ! Je respecte ses choix… Même si je suis un compétiteur et qu’on me dit que je suis parfois trop respectueux. C’est dans mon éducation. Puis, vous avez vu la concurrence à mon poste ? Le capitaine, le vice-capitaine et aussi Brouckaert, excusez du peu ! Quand il fera appel à moi, je donnerai tout ce que je peux et prendrai ce qu’on me donnera. Il peut m’aligner au but, aucun problème !

Mais justement, la suspension de Bellia ouvre la porte à votre retour dans l’équipe…

Je suis apte à jouer en défense centrale ou en six mais je ne pose pas de questions… On verra ce que le coach décidera. Ce n’est pas un manque d’ambition mais le simple respect du travail des gens. Il faut parfois savoir donner son avis mais à partir du moment où on vous met dans les meilleures conditions de travail et que la concurrence est saine, il faut patienter. L’important, c’est que l’équipe tourne.

Quand on a l’impression de ne pas avoir démérité, comment supporte-t-on de ne plus jouer ?

Je me suis blessé, deux matches sont passés, le coach m’a déjà remis dans le groupe. Mentalement, ce n’est pas difficile, c’est juste la continuité des choses. Quand quelqu’un est absent, un autre prend sa place et s’il preste, pourquoi changer ? On prend son mal en patience surtout en se disant que l’équipe gagne. Je suis focus sur mes objectifs.

L’équipe est-elle totalement relancée selon vous ?

On se devait de repartir mentalement. Je sens à nouveau la très bonne dynamique. Sur le plan physique, on est bien mais si le mental ne suit pas, alors ça ne sert pas à grand-chose. L’impact était à nouveau important en semaine alors qu’on avait eu tendance à lever le pied lors de la mauvaise période. Si tu n’es pas à fond à l’entraînement, tu ne joues pas le week-end !

Six points d’écart par rapport à Onhaye, si vous voulez remonter au classement, il faut gagner ce soir. Or vous n’avez pas encore battu d’équipe du Top 5. Ça veut dire qu’il manque quelque chose à Tournai ?

C’est dans ce genre de match qu’on va pouvoir grandir en tant qu’équipe. Les liens sont renforcés et on bosse les uns pour les autres ! On veut les trois points, si on pouvait les obtenir, ce serait vraiment le signe qu’on est reparti.

Comment avez-vous vécu la période plus compliquée ?

Un mélange de tout. Un creux que chaque équipe connaît ; alors qu’on doit être plus concentré, c’est l’inverse. Je crois qu’il nous manquait de maturité collective. Avec les mauvais résultats, on s’est frustré trop rapidement et ça nous a joué des tours. Fort heureusement, les choses ont été mises à plat avec le staff, les cadres et la direction. Ça nous a libérés mentalement.