La N2 du Skill reçoit le favori de la série

Avec ou sans Gil Vincart ?

Et à Luc de se souvenir aussi du duel de la saison dernière.

"On avait encaissé un 3-0 bien tassé au Pas du Roc avant de subir le même sort à Courtrai, en nous accrochant tout de même au deuxième set qu’on a fini par perdre 27-25. Mais je suis optimiste. On sort d’une belle victoire à Tielt où j’ai pu faire tourner à peu près tout l’effectif et où notre réception a été stable grâce notamment à Tom Leturcq, revenu à son meilleur niveau au poste de libero. Tout le monde va avoir envie de bien faire… Évidemment, on tombe sur un gros morceau, mais comme on n’aura rien à perdre et qu’en volley, tout est possible, on ne va pas se priver. La seule chose qui m’embête, signale le technicien maison, c’est qu’on sera peut-être privés de Gil Vincart qui s’est légèrement blessé à l’entraînement."

Ce dernier tient cependant à rassurer son entraîneur: "Je ressens une gêne au niveau des abdominaux. Je dois avoir une petite élongation. Mais comme je me suis arrêté tout de suite, je ne crois pas que cela va porter à conséquence. Je ferai un test lors du dernier entraînement, mais j’ai déjà de bonnes sensations. Cela devrait tenir. Je vais en tous les cas tout faire pour jouer ce match. Je connais presque tous les gars d’en face puisque la plupart d’entre eux ont joué contre moi en Ligue B. Et ils sont très bons à l’attaque ! Il faudra perturber leur distributeur en servant comme des fous et espérer que notre réception tienne."