Jules a tout pour faire Kieffer l’Estudiantes

Un succès 28-29 acquis d’extrême justesse avec, dans le rôle de sauveur de la patrie, le jeune Jules Kieffer à la réception d’un essai d’un équipier repoussé. "C’est Merlin Rosier qui a pris ses responsabilités en tirant pour essayer de marquer le goal décisif mais sa tentative a heurté l’armature du but. Alors que mon défenseur était déjà reparti pour jouer un éventuel contre, j’ai eu le bonheur de voir le ballon venir à moi. Je ne me suis pas posé de question et j’ai alors tiré à mon tour."

Avec un ballon qui est allé au fond. "Sur le coup, je ne me suis pas rendu compte que j’avais la balle du succès en mains, ajoute le jeune ailier. Je n’ai pas eu le temps d’avoir la pression tant c’est allé vite. Cela aurait été différent si l’action avait été une attaque placée où on s’attend à recevoir le ballon à un moment donné. Là, je n’ai pas pu réfléchir et ce n’est pas plus mal !"

« Plus amusant ! »

La suite, c’était alors une dizaine de secondes à tenir afin de conserver le maigre avantage ! "Et c’est pourquoi je n’ai même pas eu le temps de savourer car il fallait vite se replacer en défense… On est monté haut sur les Gantois qui n’ont pas eu le temps de développer une action. Une fois le buzzer retenti, on a alors pu savourer. Un succès étriqué, ça fait toujours plaisir. Je préfère gagner d’un but que de dix, c’est plus amusant !"

Au-delà d’être le buteur décisif, Jules Kieffer aura vécu un match spécial samedi dernier. "Gand est mon premier club de handball. Je savais que ce ne serait pas facile car ils sont très costauds et font tous au moins 1,85 m. Ce n’est pas vraiment le style d’adversaire que l’on aime jouer car on n’a pas d’aussi gros gabarits. On l’a bien vu en première période où les passes n’arrivaient pas, où les actions ne se développaient pas bien. Après la pause, c’était beaucoup mieux ! On s’est mis au diapason de Frédéric Mespouille qui a sorti pas mal d’arrêts."

L’Estu s’est aussi mis à la hauteur de son ailier… "J’ai signé un cinq sur cinq dans mes tentatives. C’est toujours bon à prendre ! Surtout pour moi qui ai du mal à être satisfait. Après, une telle réussite, j’étais un peu déçu de l’avoir face à mes anciens copains de Gand. Mais ils ne m’en ont pas voulu. Ils savent que je suis joueur de l’Estu maintenant et étaient justement contents de voir que j’avais autant de temps de jeu en D1."

Besoin de relativiser

C’est sûrement cette exigence qu’il s’impose qui permet à Jules de convaincre son coach Romain Poix de faire autant appel à lui… "Je veux tout le temps être à 100%. C’est important pour moi ! Après, je dois aussi être patient, ne pas tout le temps regarder mes stats. Cela m’a déjà joué des tours à trop me focaliser sur mes buts marqués, mes tirs loupés… Réussir à plus relativiser est important. Car ça peut plomber un moral ! Maintenant, j’essaie d’oublier plus rapidement ce qui a moins bien fonctionné dans un match."

Ce samedi, c’est à Izegem que Jules et ses coéquipiers tenteront d’enchaîner un nouveau succès. "Et il y a moyen car ce n’est pas un adversaire qui a pris un bon départ alors qu’il avait annoncé vouloir jouer la montée. Toutefois, si on veut gagner, il faut qu’on arrive avec le couteau entre les dents car eux n’auront pas le droit à l’erreur. À la maison, face à Tournai, ils se disent qu’ils ne peuvent pas perdre ce match car ils sont logiquement favoris. À nous de profiter de la pression qu’ils auront."

Ce déplacement sera également l’occasion de croiser la route d’anciens joueurs tournaisiens. Dont Mathéo Devos et Paulin Dewasme, partis à Izegem cet été ! "Ce sont des copains. Malheureusement pour eux, ils ne jouent pas beaucoup. Et c’est regrettable de voir deux jeunes joueurs aussi talentueux trop souvent sur la touche. C’est même à se demander pourquoi leur club actuel est venu les chercher." Voilà qui est dit !