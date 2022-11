Messieurs, un derby pour reprendre après une interruption, même si courte, c’est un bon plan ou pas à vos yeux ?

Quentin: Rencontrer Obigies, c’est toujours compliqué parce que c’est une équipe qui ne nous réussit pas beaucoup. Je n’ai d’ailleurs pas souvenir d’avoir déjà pris trois points contre le voisin. Si on avait dix points de plus au classement, j’aurais parlé de la même façon car Obigies, c’est costaud physiquement et aussi mentalement. Ça ne lâche jamais rien mais l’on espère fermement prendre des points !

Thierry: Et pourquoi pas ? Tous les matches sont à jouer. On veut continuer notre belle série alors oui, un derby, c’est plutôt pas mal.

La trêve ne risque-t-elle pas de peser dans les jambes ?

Quentin: On a coupé la semaine passée en permettant au groupe de souffler un peu, surtout sur le plan mental. Avec les blessures et les résultats moins bons, ça a fait un bien fou ! On a eu la chance d’avoir le match d’alignement en Coupe face à l’Union. Ce n’était pas une rencontre facile – nous avons été menés au score – mais on a réussi à émerger en fin de partie tout en mettant quatre buts. Tout bon pour la confiance ! J’espère qu’on en verra les effets sur la manière et le caractère lors du derby.

Thierry: Au contraire. Avec la reprise plus rapide cette année, pouvoir souffler un peu n’a pas été de refus. Le groupe s’est vite remis au travail.

Dans les circonstances actuelles, Estaimbourg peut-il battre Obigies ce dimanche ?

Quentin: Mais dans cette P2, tout le monde peut battre tout le monde. On a perdu pas mal de points par manque de réussite, je pense entre autres au match contre Templeuve où on loupe un penalty. Si on fait preuve de réalisme ce dimanche – on n’aura pas des tas d’occasions – pourquoi ne pas y croire ? Cela ne tourne pas pour le moment mais la tendance finira par s’inverser. Les blessés reviennent petit à petit. Le derby peut servir de détonateur ! Je me souviens bien que l’année où on a été champions, on avait moins de points qu’aujourd’hui à la fin de la première tranche.

Thierry: Je répète que tout match est à disputer, que tout le monde peut s’imposer contre n’importe qui dans la série. Contrairement à Estaimbourg qui a quelques blessés, on est épargné pour le moment. Pourvu que ça dure…

Tous les facteurs sont plutôt positifs pour Obigies qui n’a ainsi connu que la défaite à Ere alors qu’Estaimbourg n’a pas encore gagné à domicile !

Quentin: Jusqu’il y a trois ans avant l’arrivée de Corentin, on était toujours mauvais en début de saison mais on s’était amélioré. Je répète qu’il ne manque pas grand-chose, les qualités sont là. On aurait pu avoir cinq ou six points de plus. Et si la réussite pouvait nous sourire dimanche…

Thierry: Le foot ne se joue pas sur des facteurs et n’est pas une science exacte. Il va falloir faire le travail correctement dimanche. On a déjà été chercher des victoires en fin de partie en fermant bien derrière. On peut s’appuyer également sur un banc que beaucoup nous envient.

Quels sont les objectifs pour la deuxième tranche ?

Quentin: Enchaîner les bons résultats pour bien remonter au classement. Reprendre de la confiance en même temps que des points contre des formations du top.

Thierry: Atteindre le tour final en prenant pourquoi pas la deuxième tranche.

Néchin va-t-il tenir la route ?

Quentin: Bon noyau, envie, impact physique, technique: nos voisins finiront dans le Top 3, c’est sûr. C’est chouette pour la région !

Thierry: Ils l’ont prouvé en gagnant contre le Pays Blanc après avoir gagné la tranche.