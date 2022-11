Thieulain joue la Ligue des Champions

Les Canaris ont même été désignés têtes de série et seront ainsi favoris du groupe 2 au sein duquel on retrouve aussi Relleu, l’un des trois représentants de la Communauté valencienne, et Maubeuge, une vieille connaissance de notre N1 belge, le représentant de la France. Kerksken a aussi été désigné tête de série et placé dans le quatrième groupe. Ce statut n’a, lui, pas été accordé à Baasrode qui devra se battre dans la troisième poule. Chaque premier se qualifie !

Au niveau des compositions, certaines équipes ne se présentent pas avec l’intégralité de leur effectif, vie professionnelle oblige. À Thieulain, si les Delbecq, Famelart, Metayer et Vandenabeele sont bel et bien du voyage, Becq et Wattier ne sont pas de la partie. Le jeune Mingneau vient donc faire le nombre. À Kerksken, nos régionaux Brassart et Willaert sont bien là. À Baasrode, on a Daubechies et Roger.

Qui sera Gant d’or ?

Cette compétition sera la dernière avant que la saison ballante 2022 ne soit conclue le samedi suivant du côté de Nivelles avec, à l’hôtel Van der Valck, la remise des prix de la cérémonie du Gant d’or. On connaîtra le nom du successeur de Dimitri Dupont. Cela pourrait bien être lui-même puisque le capitaine isiérois, futur Thieulinois, fait à nouveau partie des cinq nommés. Ça constituerait malgré tout une surprise tant le trophée devrait revenir à un de ses futurs coéquipiers. Champions avec Thieulain, Tanguy Metayer, qui a déjà remporté la récompense individuelle suprême, et Nicolas Becq, qui mériterait largement de l’emporter vu la saison qu’il a signée, partent avec une voire deux longueurs d’avance. Et ce ne sont pas Benjamin Dochier de Kerksken ni Ese De Moor de Baasrode, les deux derniers nommés, qui diront le contraire ! Pour le prix du meilleur jeune, on se réjouira de la présence de trois régionaux: Maxime Daubechies qui passera d’Ogy à Baasrode, Adrien Roger qui est déjà actif à Baasrode, Tanguy Willaert qui jouait à Isières et jouera la saison prochaine à Kerksken. Ils ont Mathias De Bondt de Wieze et Gil Thirion d’Acoz comme concurrents. Le prix du meilleur cordier reviendra au Canari Kevin Vandenabeele, à son futur ex-équipier Donatien Delbecq, à Christophe Monnier de Kerksken, à Thibaut De Winter de Baasrode ou Steve Devos de Maubeuge. Quant au Sifflet d’or, il viendra garnir le cou de Rudy Cassart, Xavier Charlot, Fabrice Mariaule, Thierry Brunelle ou Claude Aubert.