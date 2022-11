Squadra Futsal Cup Kids: deux podiums hurlus

Le comité de la Squadra Mouscron ne pouvait pas mieux résumer le tournoi international qu’il a organisé le week-end dernier en sa salle de Dottignies : « Après trois jours au rythme infernal du sport, de la compétition, des coups de sifflets, des chants des supporters, des cris, des peines et des joies, la Squadra Futsal Cup Kids a tiré sa révérence pour 2022. Cette édition a été une réussite tant sur le plan sportif que sur le plan humain. » Et c’est une évidence : une nouvelle fois, les dirigeants hurlus ont rempli leur mission en offrant une compétition de grande qualité aux clubs présents avec un sens de l’accueil formidable et une organisation parfaite. Au niveau des résultats, on soulignera le succès en U9 de Gand qui a battu Anderlecht en finale ; la Squadra a fini neuvième ! Les U11 mouscronnois ont fait mieux en se hissant sur la troisième marche du podium, derrière Matrix Pôle Espoirs et le LOSC. Quant aux U13, c’est carrément le titre qu’ils ont décroché en dominant My-cars Charleroi en finale. Soulignons, dans cette belle équipe, les prestations très remarquées signées par Louka Dupont et Simon Drecourt. Des garçons à suivre ! L.D.