Obigies B se méfie du voisin estaimbourgeois

Actuellement troisième au général, Estaimbourg B compte trois points d’avance sur son voisin de clocher. Défaite interdite donc pour les Obigeois au risque de s’éloigner définitivement du podium. Dans la même série, à suivre de près la venue de Saint-Jean chez le leader molenbaisien et la visite rumoise à Templeuve B.

Des jours meilleurs à Wodecq B

Dans la série B, les "B" du Risquons-Tout mènent toujours la danse devant Anvaing B et Houtaing. Un peu plus loin, Wodecq B commence à remonter la pente après un début de saison plus difficile. Les hommes de David Hallemans gardent un bon moral en attendant des jours meilleurs qui ne devraient pas tarder à arriver selon le coach: "À part contre Thumaide B où nous sommes passés totalement à côté de notre match, on n’a pas rencontré d’équipes plus fortes que nous dans le jeu. Honnêtement, avec un peu plus de réussite, on aurait pu avoir quelques points en plus. C’est surtout offensivement que ça coince car on a du mal à concrétiser nos occasions. On travaille beaucoup aux entraînements afin d’être plus efficace devant le but. Il faut dire aussi qu’on n’a pas été épargné par les blessures depuis le début de la saison. Malgré tous ces déboires, on a su garder une bonne mentalité ainsi qu’une bonne ambiance dans le groupe. D’ici peu, on va récupérer l’ensemble de l’effectif, ce qui devrait nous aider pour la suite de la saison."

Dimanche, en déplacement à Havinnes B, le coach n’aura rien à perdre: "On se déplacera à Havinnes sans aucune pression. Tout ce qu’on peut prendre pour le moment, c’est du bonus. On va donc jouer notre match pour obtenir la victoire comme on le fait à chaque fois. L’esprit est bon et les joueurs sont motivés. On continue donc à s’accrocher sans rien lâcher." En attendant que la roue tourne enfin en leur faveur.