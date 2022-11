Même déforcé, Béclers reste dans le Top 5

L’entraîneur hurlu n’avait jamais revendiqué vouloir jouer le haut du classement mais c’est avec une certaine satisfaction qu’il voit son équipe pointer actuellement en quatrième position: "Notre bilan de 18 points sur 30 est plus que satisfaisant à la vue du nombre de contretemps subis ces dernières semaines. Mon effectif est terriblement réduit, il faut mettre tout le monde en alerte pour pouvoir réussir à aligner quinze noms sur la feuille de match le dimanche. De toute ma carrière, je n’avais encore jamais connu une telle situation."

Philippe se résout à faire fonctionner les vieilles recettes qui permettent à Béclers de limiter la casse: "On compte sur la solidarité, l’esprit de groupe et le fait que beaucoup de garçons jouent ensemble depuis de nombreuses années. Pour le reste, on croise les doigts en espérant que la sorcière nous quitte très vite. Les absences des Tétélain, Dekeyser, Corselis, Donnez et Chotin sont autant de coups durs et seul le retour un peu prématuré de Rémy Lust est arrivé comme une lumière dans la grisaille. Et comme les blessures ne suffisent pas à mes problèmes d’effectif, je dois également composer avec les chasseurs pour qui le football n’est pas toujours la priorité."

Rencontre à six points pour les Vaudigniens

En série B, Vaudignies connaît un début de saison relativement décevant même si son équipe a enregistré un encourageant cinq sur douze depuis l’arrivée d’Arnaud Gain. Ce week-end, l’équipe disputera un match déjà capital dans la lutte pour le maintien puisqu’elle accueille Ghlin, formation qui compte un point de moins au classement général mais qui aimerait aussi se rassurer . "On ne peut plus se louper et je suis inquiet car j’ai pas mal de suspendus alors que les semaines à venir nous proposent un programme très chargé avec ce match contre Ghlin mais également des duels face à plusieurs équipes placées en haut de tableau comme Harchies, Hyon et Casteau, commente Arnaud qui sent son équipe très motivée et clairement en progrès. Il a fallu resserrer les boulons en défense et on encaisse beaucoup moins qu’en début de championnat. Les deux nuls contre Chièvres et les Francs Borains B ont fait du bien, tout comme le succès face à Belœil B. Dans le bas du tableau, il y a plusieurs équipes qui sont clairement concernées par cette lutte pour le maintien mais je suis certain que Chièvres ne fera pas de vieux os dans la zone rouge."

Le coach de Vaudignies reste assez confiant et estime que son équipe a les moyens d’assurer sa survie: "Notre changement de système avec quatre défenseurs fonctionne assez bien et nous allons bientôt récupérer les frères Bergeret qui devraient faire trembler les filets adverses mais pour l’heure, on doit se préparer avec sérieux pour ce match contre Ghlin, une équipe physique qui peut compter sur des attaquants vivaces. Il faudra mettre un plan en place pour contrer leur jeu long."