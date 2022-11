Après s’être qualifiés en Coupe, Moen et Dottignies sont attendus en championnat

Ce mardi, Moen et Dottignies ont bien fait les choses en quarts de finale de la Coupe des Flandres. Geluwe et Ruddervoorde n’ont pas fait le poids et nos deux clubs régionaux se sont ainsi invités dans le dernier carré. Confirmeront-ils en championnat quatre jours plus tard ? En P1, après s’être incliné à deux reprises, Moen a la lourde tâche de se déplacer samedi à 19 h à Wevelgem, leader. Mais c’est le genre de défi qui va plaire aux troupes de Greg Vandenbulcke ! En P2A, cela devrait être moins compliqué pour Dottignies qui, d’un, joue à domicile, aussi samedi à 19 h, et, de deux, reçoit Geluveld, un adversaire de fond de tableau. En cas de victoire, il y a un bon coup à jouer puisque, juste devant lui, Bissegem et Westrozebeke se rencontrent. Direction le podium pour le RDS ? En P3B, Comines joue ce samedi à 19 h à Merkem, le troisième classé, et Ploegsteert accueille Dikkebus, deuxième, dimanche à 14 h 30. Pas facile pour les voisins ! En P4D, Houthem se produira dimanche à Westouter avec la possibilité d’engranger un second succès.